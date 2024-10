La ocupación hotelera en la capital aragonesa se sitúa en el 67 por ciento con motivo de las Fiestas del Pilar, que comienzan este sábado, 5 de octubre, y se prolongarán hasta el próximo domingo día 13. Este dato es «muy similar» a lo registrado en 2023 --68 por ciento--, aunque se espera que aumente con reservas de última hora, rozando el 85 por ciento.

Así lo ha indicado el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio, en una rueda de prensa este viernes, en la que ha manifestado que lo «caprichoso» del calendario, al ser un sábado el «día grande», 12 de octubre, ha influido en las reservas. En este sentido, ha adelantado que los próximos dos años se espera una mayor ocupación.

Presencio ha concretado que es la noche del sábado, 12 de octubre, la que aporta el dato de ocupación más alto, con un 93 por ciento; y la del domingo, día 13, el más bajo, con un 46 por ciento. Este sábado, 5 de octubre, cuando comenzarán las Fiestas del Pilar de forma oficial tras el pregón, a las 21.00 horas, los hoteles rondan el 85 por ciento de ocupación.

A lo largo de la semana, las cifras se mantienen en la misma línea, con un 47 por ciento el lunes; un 51 por ciento el martes; un 60 por ciento el miércoles y un 62 por ciento el jueves. No obstante, Presencio ha apelado a la «prudencia» con respecto a la evolución del número de reservas, que se incrementarán a lo largo de los días. Ha añadido que esta semana es un «aliciente fundamental» para los alojamientos de la ciudad.

Acerca del posible incremento de la ocupación con las reservas de última hora, Presencio ha señalado: «Nos gustaría llegar al 85 por ciento, no voy a negar que siempre somos optimistas, pero tampoco quiero ser irresponsable. Lo ideal en unas fiestas es superar el 80 por ciento y si pudiéramos llegar al 85 por ciento sería excelente».

Turismo nacional e internacional

Con respecto a la procedencia de los viajeros nacionales, que suponen el 84 por ciento, el mayor número de ellos llegará desde la Comunidad de Madrid, seguidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, País Vasco, Navarra y Galicia. Los internacionales, que representan el 18 por ciento, provienen de Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.

La estancia media será de 1,92 días, lo que representa un descenso con respecto a años anteriores. En 2023 fueron 2,4 días; en 2022, 2,30 días; y en 2019, 2,27 días. En general, ha detallado Presencio, se trata de parejas, grupos de amigos y familias.

Presencio ha recalcado que «cada año es distinto y se comporta de una forma diferente». Asimismo, ha apuntado que las condiciones climáticas influyen en la tasa de ocupación hotelera, pero la previsión «es buena y eso ayudará a que la gente se anime a venir a Zaragoza», subrayando la «amplia oferta» de alojamiento disponible.

En su intervención, el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza ha aplaudido la labor que se está haciendo desde distintas instituciones por «programa agenda», lo que permitirá que la capital aragonesa «recupere posiciones y se posicione en el lugar que entendemos que le corresponde por su oferta cultural y gastronómica».

No obstante, ha apostillado que la infraestructura con la que cuenta la ciudad no se llena a lo largo del año, así que «habría que pensar en optimizar las instalaciones y recursos, porque nuestra ocupación promedio anual no es la que nos gustaría».

«Si queremos dar ese salto internacional, primero vamos a intentar consolidar lo que tenemos durante todo el año con los congresos nacionales, convenciones de empresas y otros eventos. Es una apuesta de destino que hay que hacer y tenemos que estar todos en la misma frecuencia para captar cualquier cita que se pueda organizar. Desde que dimos el salto para la Expo 2008, todos estos años se han mantenido las mismas instalaciones: Palacio de Congresos, Feria de Zaragoza y Auditorio», ha expresado Presencio.

Viviendas de uso turístico

Por otro lado, Antonio Presencio ha pedido que las viviendas de uso turístico (VUT) de la capital aragonesa estén sujetas a la misma normativa que el resto de alojamientos en cuanto a registro de viajeros e inspecciones «para poder competir en igualdad de condiciones».

Ha comentado que las viviendas de uso turístico «son una realidad y van creciendo», por ello, ha considerado necesaria una labor de inspección por parte de las autoridades competentes para «hacer las cosas bien» y evitar situaciones en Zaragoza como las que se producen en otras ciudades.