Bancalero dice que hay cubiertas 13 de las 28 plazas de pediatría y estima que hay "ideas y recorrido para mejorar"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que se han cubierto 13 de las 28 plazas de pediatría convocadas por el SALUD y ha asegurado que «hay ideas y recorrido para mejorar» con la finalidad de que se cubran todas las ofertadas, ya que el medio rural es el menos elegido.

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto con motivo del 50 aniversario del Hospital Clínico de Zaragoza, Bancalero ha querido transmitir «total tranquilidad» a esos municipios que, por el momento, no tienen cubiertas esas plazas de pediatría.

Ha aportado el dato de que el 90% de las plazas en atención primaria están cubiertas, aunque hay «incidencias» en algunos puntos y algunos centros de salud porque los profesionales tienen bajas maternales y piden excedencias por cuidado de hijos, pero se sigue buscando a profesionales.

Tras comentar que está cubierto el 100% de las plazas de pediatría hospitalarias ha indicado que «esto nos va a servir como estrategia para poder dar cobertura al ámbito rural y a los centros de salud».

Ha informado de que, desde la Sociedad Científica de Pediatría, también se reconoce que el ámbito rural «no es atractivo» para los profesionales, pero el Gobierno de Aragón trabaja intensamente por hacer atractivas estas plazas« y ha apostillado: »somos imaginativos. Todavía tenemos ideas y recorrido para seguir mejorando".

También ha explicado que, cuando se detecta, desde las gerencias y las direcciones de área, una necesidad y se llama a un profesional para que vaya «siempre ha acudido un profesional» a los que ha agradecido por cómo están trabajando.

Bancalero ha asegurado que los profesionales han tendido la mano desde el primer día y «están entendiendo que es un problema, como también ha reconocido la oposición, que no cabe ya en la mano solo de las competencias autonómicas». A colación, ha apremiado al Gobierno de España a que «se dé cuenta» de que este asunto se tiene que solventar entre todos.

También gobierno central

«El Gobierno de Aragón, el Departamento de Sanidad no va a cesar en los esfuerzos, pero hay medidas que no están en nuestra mano y son del Gobierno central», ha reiterado.

Preguntado por su hay alguna manera de que los profesionales accedan a esas plazas mediante algún cambio normativo, el consejero de Sanidad ha avanzado: «Sí, tenemos ideas y estas ideas las vamos a ir transmitiendo y compartiendo con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos y con los colegios profesionales».

Una de esas medidas a evaluar es el modelo de bolsa de trabajo de Servicio Aragonés de Salud con la finalidad de ser «más flexibles» y, si en un momento un profesional no se ha inclinado por una determinada plaza, que tras una llamada o incluso con su intención de seguir trabajando o dar el paso laboral, desde el Gobierno de Aragón se le pueda ofertar. No obstante, ha dejado claro que esta media «se tiene que abordar con los representantes de los trabajadores en la mesa sectorial».

También ha señalado que «obligar a un profesional no es bueno» para exponer que es partidario de «motivar» y «prestigiar» la atención primaria y el ámbito rural. «Entendemos que entre la Comunidad Autónoma, el Gobierno central y la administración local creo que somos capaces de dar ese brillo que tiene que tener el ámbito rural».

Sobre los incentivos para trabajar en el medio rural, ha comentado que el profesional que ejerce en ese entorno cobra un complemento de dispersión en el que entran gastos como transporte o vivienda y se les da la posibilidad de tener más puntos, y también se siguen haciendo contratos mixtos, aunque es partidario de que el contrato de origen esté en el ámbito rural con la posibilidad de que vengan al ámbito urbano. Lo ha diferenciado del modelo mixto del anterior Gobierno de Aragón que «ponía el contrato en un ámbito y después si el profesional estaba interesado iba al otro lado». «Nosotros somos más defensores de seguir trabajando por la mejora del ámbito rural y por dar el lustre que tiene trabajar en el ámbito rural».

Bancalero ha insistido en trasladar un mensaje de «tranquilidad» a los 11 municipios que no han visto cubierta la plaza de pediatría al asegurar que «no se quedan sin asistencia pediátrica».

Gestiones

El que una plaza de pediatría esté cubierta o no, lo único que asegura es que el profesional esté con plaza y destino en ese centro, no que no vaya a haber asistencia pediátrica, ha diferenciado.

Además, ha comentado que antes de esas plazas sin cubrir «muchos profesionales dejaron su teléfono para tener otra reunión con la gerente única de Atención Primaria, la doctora Pilar Borrás, que trabajan incesantemente, en seguir buscando profesionales para mantener esa calidad asistencial».

Ha anunciado que a esos profesionales les llamarán y les ofrecerá estos sitios y si no los quieren elegir se hablará con ellos, porque «entendemos que un contrato no va para un determinado puesto, sino va para una persona y las condiciones de ese profesional nosotros las vamos a valorar uno a uno».

«Si quieren ocupar esa plaza y nos tienden la mano para ir al ámbito rural y nos expresan alguna necesidad, nosotros, por supuesto, le tendremos la mano y moveremos las fichas que haga falta para solucionarla», ha añadido.

Así se ha hecho en el ámbito de la Atención Primaria de Ejea, donde algunos profesionales han pedido apoyo para la gestión de una vivienda y «como una inmobiliaria hemos gestionado ya casi cuatro viviendas de alquiler», ha comparado.

Bancalero ha relatado que la alcaldesa de Ejea Teresa Ladrero, se puso en contacto para informar de que tenía unas viviendas pero pendientes de rehabilitación y como no se podía esperar se han hecho otras gestiones desde el SAS.

El consejero de Sanidad le ha agradecido ese gesto a la alcaldesa de Ejea porque «es el camino a trabajar para llevar a los profesionales al ámbito rural». «Creo firmemente que entre todos lo vamos a conseguir. Esto no se consigue de un día para otro, pero este es el camino».

En cuanto a la dimisión del director de Recursos Humanos del Salud, el consejero ha señalado que se debe a «motivos personales» del dimitido en primera instancia, y posteriormente ha asegurado que vio otro documento en el que alegaba motivos personales, luego en registro otro en el que ponía «personales y profesionales». «Respetamos por supuesto la decisión de cualquier profesional, bien sea directivo como de otro ámbito asistencial», ha zanjado.