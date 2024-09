La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que va a ser «prudente» y «respetuosa» con la acción del Ministerio Fiscal después de que se conociera este jueves que Fiscalía ha abierto diligencias de investigación procesales al portavox de Vox y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Juanma Badenas, tras ser denunciado por el PSPV por atribuir falsamente un asesinato a personas inmigrantes y promover, con ello, la hostilidad hacia el colectivo.

En estos términos se ha pronunciado la primera edil a preguntas de los medios durante la visita al barrio de Beteró en un encuentro con sus vecinos en el que ha insistido en que va ser «respetuosa» con la acción del Ministerio Público hasta que haya un pronunciamiento sobre esta cuestión.

Interrogada por si esta acción de Fiscalía podría afectar a la elección del portador de la señera del próximo 9 d'Octubre --que aún no se ha decidido--, la primera edil ha señalado que no puede pronunciarse en esos términos mientras no haya un pronunciamiento por parte del Ministerio Fiscal que «ahora mismo ha recibido una denuncia y procede al análisis de la misma», ha indicado.

Sobre si ya tiene pensado quién va a ser el portador, la primera edil ha resuelto: «Hay muchas cosas que pienso pero no necesariamente las cuento».

Informe jurídico carlos flores

Por otra parte, y cuestionada por el estado del informe jurídico que encargó el Ayuntamiento de València tras conocerse que el relato del que fuera cabeza de lista de Vox a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, --condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer-- había quedado finalista en el certamen de relatos Beatriu Civera sobre igualdad convocado por esta corporación, Catalá ha indicado que el informe depende de la asesoría jurídica del consistorio y que cuando esté se informará acerca de él.

Asimismo ha recalcado que Carlos Flores había quedado como finalista en el certamen y que esta decisión la había determinado «un jurado independiente que no era consciente del autor del relato y dado que la presentación es anónima».