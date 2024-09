El proyecto de reurbanización de la avenida Pérez Galdós de València incrementará su presupuesto en un 170% al trasladar la propuesta del equipo ganador del concurso de ideas a la realidad del proyecto de ejecución. Y es que, según recalcan fuentes municipales, «el coste de las obras pasa, según el propio equipo redactor, de los 11,8 millones de euros previstos en la pasada legislatura a los más de 32 millones actuales».

Desde la corporación local han detallado que la diferencia en el presupuesto estimado en 2022 y el presentado por la empresa en mayo de 2024 para llevar a cabo la intervención --una de las actuaciones «más importantes» que acometerá el Ayuntamiento en los próximos meses, con más de 97.000 metros cuadrados de obra civil, subrayan-- se basa en «la actualización de precios y la diferencia objetiva en los capítulos desglosados de intervención incluidos en el proyecto».

Al respecto, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, recuerda que este proyecto cuenta con financiación europea de 8,8 millones de euros. «Y no vamos a dejar que se pierda ni un euro de esos millones ni de los 20 millones totales, porque Pérez Galdós va unido a un paquete de siete obras más en toda la ciudad», ha hecho notar.

En las cuentas iniciales de los 11,8 millones de euros, un total de 8,8 provenían de Europa y 3 de recursos propios «y ahora de los más de 32 millones de euros, 8,8 seguirán siendo de Europa y más de 23 millones tendrán que se aportados por el Ayuntamiento, por lo que no nos podemos permitir perder ni un céntimo europeo», ha insistido el edil.

El responsable municipal de Urbanismo ha agregado que las obras deberían estar terminadas el 30 de junio de 2025, pero ya se ha pedido una prórroga de un año al Ministerio porque «desde mayo de 2022 que se dio a conocer el proyecto ganador hasta el cambio de gobierno no se pidió ni un solo informe, desperdiciando un tiempo valiosísimo y necesario para poder cumplir con Europa».

«Estamos poniendo todos los mecanismos para cumplir con los plazos, pero necesitamos la ampliación del plazo. Cuando llegamos no se había hecho nada desde que se enseñó la maqueta, ni un informe, ni un pasado dado, algo que se ha convertido en sistemático en los proyectos del anterior equipo de gobierno», ha apostillado.

«Desde que llegamos --continúa el edil-- no hemos parado de trabajar para que este proyecto sea una realidad, para que los vecinos tengan aceras más amplias, más arbolado, carril bici segregado y no perder ni un euro de fondos europeos. No aceptamos las críticas ni las mentiras de la izquierda sobre este proyecto porque no ellos trabajaron en 12 meses y el aumento está todo explicado y detallado por el equipo redactor. Que dejen de tirar fango porque ellos son los únicos que pusieron la viabilidad de Pérez Galdós y siete proyectos más en riesgo por su falta de ganas de trabajar».

Informe upv sobre túnel

Asimismo, el Ayuntamiento de València encargó al equipo ganador del concurso de ideas el proyecto definitivo y estos profesionales fueron, a su vez, quienes decidieron encargarle a la Universidad Politécnica de Valencia un informe preliminar sobre el estado estructural del paso inferior de Pérez Galdós, precisa el consistorio.

Este estudio, señalaba que sólo para conocer el estado real de una infraestructura de más de 50 años se necesita un informe detallado cuya redacción se extendería cerca de nueve meses, «por lo que se ponía en riesgo el dinero de Europa, por lo que el soterramiento del túnel se ha descartado en esta primera intervención y se abordará con tranquilidad, como sugiere el equipo redactor por plazos y coste», ha apuntado Juan Giner.

Además, en este mismo informe el equipo redactor, ante el desconocimiento de lo que se pueda desprender de este análisis, propone como alternativa y con el fin de dar una solución a la cubrición del paso inferior realizar una estructura independiente que no altere ni afecte a la actual.

Pero, tanto el presupuesto de esta infraestructura --que como mínimo alcanzaría los 19 millones de euros, y un plazo de ejecución adicional de 24 meses-- «lo hace inviable e incompatible con los plazos para la finalización de las obras requerido por la subvención europea, por lo vamos primero a por esta primera fase sin perder financiación europea y continuaremos después con el túnel», ha concluido Giner.