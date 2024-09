Los grupos parlamentarios de PSPV y Compromís han exigido este viernes al PP que «no desperdicien esta oportunidad histórica» y apoye sus propuestas de resolución registradas para el Debate de Política General en Les Corts que piden negociar la condenación de la deuda para «no hacer de la Generalitat una oficinita de provincias siguiendo órdenes de sus jefes de Madrid».

Por contra, el PP ha replicado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, «no renuncia a nada y aceptará todo lo que sea bueno para los valencianos», pero ha advertido que «en una reunión privada» con el presidente del Gobierno «no se soluciona la financiación» y que no ayudarán a «blanqueará» el cupo catalán.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigido al PP que no «desperdicie esta oportunidad histórica» porque «por primera vez se quiere hablar de un nuevo modelo de financiamiento autonómico» y apoye una condonación de la deuda para revertir una situación «injusta» que supondrá tener acceso a mil millones de euros más: «Les pedimos que no piensen en sus jefes de Madrid, que piensen en los 5 millones de valencianos y que no acepten convertir la Generalitat en una oficinita de provincias para hacer oposición al gobierno de España».

Así, les ha recordado el título de la película 'La mano que mece la cuna' y ha señalado que «eso es exactamente lo que hacen con ustedes Feijóo y Díaz Ayuso». «Al president Mazón le han secuestrado la voluntad y es antes un empleado del PP madrileño que el presidente de todos los valencianos», ha recriminado.

En esta línea, ha señalado que es como si un director del banco le dijera 'mira, de lo que nos debes, vamos a quitarte una parte, desde ya y alguien dice que no', y resulta que «Mazón dice que no porque Ayuso y Feijóo le han tocado la flauta». «Cumplan su obligación y siéntense con el presidente del Gobierno de España y apoye esta propuesta que es buena para los valencianos», ha apostillado.

Del mismo modo, el diputado de Compromís Jesús Pla ha coincidido en que no se puede ir a Madrid con «una propuesta de mínimos» y así ha defendido una reforma integral del sistema, un fondos de nivelación mientras llega y la condonación de la deuda generada por la infrafinanciación.

En ese sentido, ha recordado que el mismo Mazón «afirmaba rotundamente que no vamos a perdonar ni un solo euro que corresponda a los valencianos» y por ello ha cuestionado «qué ha pasado para que ahora renuncie a esta medida que se consideraba necesaria, obligatoria y de equidad».

«¿Podríamos aplicar en este caso --ha cuestionado-- eso de donde hay patrón o patrona, no manda marinero porque el señor Feijó o Ayuso llamen a capítulo a nuestro muy honorable presidente, y este dice eso de 'señor, sí señor'». Por contra, ha recalcado que «ahora es el momento de demostrar, por encima de intereses de partido y de tacticismos políticos desde Madrid, que están los intereses de los 5 millones de valencianos».

"mentira repetida y blanqueamiento del cupo catalán"

Por contra, el síndic del PP, Juan Pérez Llorca, les ha replicado que el problema es que «aquí el director del banco no ha llamado a nadie, ni ha concretado nada» y ha advertido: «repetir una mentira tantas veces no es la verdad». En ese sentido, ha señalado que es «ruin hablar solo de deuda para solucionar la financiación» porque «así no solucionaremos el problema» y ha criticado que Pedro Sánchez está citando de forma unilateral a cada presidente autonómico «buscando que alguien le ayude a blanquear el cupo catalán».

Así, ha recalcado que Mazón en su intervención en el Debate dejó «más que claro que no renuncia a nada, y que si Sánchez le llama el president irá y le expondrá todas las reivindicaciones, así que tranquilidad, porque lo primero que necesitamos para reformar la financiación es que de vedad tenga voluntad el presidente de España, pero la verdad es que hoy no la tiene».

En ese sentido, ha insistido en que la reforma del sistema se debe «abordar en el foro que toca», el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y aprobar ya un fondo transitorio de nivelación que supondrá 1.700 millones más. «Y después cualquier oferta que haya cuando llegue, que sea buena para los valencianos, el president la aceptará», ha apostillado.

«Si hay un ofrecimiento de verdad en el foro que toca, y es bueno para los valencianos, el presidente lo aceptará, pero en una reunión privada con Sánchez no se puede arreglar», ha apostillado.

Cada día "una cosa diferente"

En declaraciones a los medios en pasillos, Pérez Llorca ha afeado al PSPV que cada día escucha «una cosa diferente» según qué dirigente habla, un escenario con el que resulta «muy difícil dar una respuesta». En cualquier caso, ha remarcado que, sobre la quita de la deuda, «lo primero que hay que ver es un ofrecimiento», que tiene que venir «del responsable o la persona autorizada por el Gobierno». «Y cuando eso se produzca, tendrá la respuesta del Partido Popular», ha añadido.

Al respecto, ha defendido que el jefe del Consell, Carlos Mazón, en «ningún momento ha renunciado a nada» en materia de financiación y ha subrayado que el debate sobre esta cuestión «no puede recaer sobre la deuda» porque es algo que «no soluciona el problema de los valencianos». «Llevarse una parte de la deuda hace que el sistema continúe igual y eso significa que los valencianos reciben menos dinero de lo que les toca», ha incidido.

De esta manera, ha asegurado que, si hay un «ofrecimiento formal» del Gobierno respecto a la deuda, Mazón «estudiará» la propuesta, pero, en cambio, no lo hará «sin recibir ese ofrecimiento real, concreto y viendo qué condiciones supone».

Así, ha subrayado que la postura el 'president' es buscar el «diálogo» con «todos los representantes de las comunidades autónomas» para una reforma «real» del sistema y, a la vez, implantar un sistema transitorio que permita que, por ejemplo, la Comunitat Valenciana «comience a recibir el dinero que debería estar recibiendo».

Afea a compromís que se "baje del carro"

En esta línea, ha afeado a Compromís que se «baje del carro» y «vuelva a claudicar o dejarse engañar» por el «cambio de ideas del PSOE», que «antes quería» el fondo de nivelación «y ahora ya no». «El PSOE estaba dispuesto, ahora no lo quiere y Compromís calla», ha censurado.

Sobre la propuesta de resolución de Compromís en materia de financiación, el síndic del PPCV ha avanzado que los 'populares' votarán a favor «si es la misma que hizo el PP». «Somos los únicos que no hemos cambiado nuestra posición», ha defendido.