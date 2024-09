VOX pide la eliminación del impuesto de sucesiones en Aragón

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición de ley para eliminar el impuesto de sucesiones en la Comunidad. La iniciativa legislativa se debatirá en una sesión plenaria el próximo mes de octubre.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del grupo, Alejandro Nolasco, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por representantes de la plataforma Stop Sucesiones.

«El impuesto de sucesiones en Aragón tiene que terminar ya de una vez por todas, es una doble confiscación que te están quitando o te están haciendo pagar y, por tanto, te están quitando algo que ya es tuyo», ha afirmado Nolasco, quien ha calificado este tributo como «uno de esos grandes robos modernos».

En concreto, lo que VOX incluirá en su proposición de ley es la eliminación de los grupos 2, 3 y 4 del impuesto de sucesiones, después de que el otro, el 1, ya se eliminara para hijos menores de 21 años.

El grupo 2 hace referencia a cónyuges, ascendientes y descendientes; el 3, a tíos y sobrinos; y el 4, a extraños. «Uno tiene que ser soberano en su patrimonio para dejar el dinero a quien quiera sin ningún tipo de cortapisa», ha considerado el portavoz parlamentario de VOX.

Nolasco ha señalado que van a intentar aunar «las voluntades necesarias para acabar con este absoluto robo» ya que «es un impuesto que nunca debió haber nacido», a lo que ha añadido que «no nos digan que no habrá dinero para otras cosas» porque, por ejemplo, «pueden sacar dinero del impuesto a las renovables».

«Ya que parte del Gobierno está decidido a reventar el paisaje para fines económicos, pues que saquen ese impuesto del que VOX dijo que tenía que ser mayor», ha agregado.

«El agujero no va a ser tan enorme. Se puede eliminar el impuesto y sacar ese dinero del impuesto a las renovables para cubrir o compensar lo que se va a dejar de recaudar. No les crean cuando dicen eso de que no hay dinero, que no se puede hacer», ha concluido Nolasco.