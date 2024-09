Ibercaja ha entregado este martes más de 6.000 euros a los alumnos de la Universidad de Zaragoza que han resultado premiados en los diferentes programas desarrollados en el curso 2023-2024 por la Cátedra de Finanzas Sostenibles que el Banco lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

La entrega de premios ha tenido lugar en una jornada realizada en el Espacio Xplora en la sede central de Ibercaja, a la que han asistido más de 100 jóvenes universitarios que también han podido conocer las actividades programadas por esta cátedra para el nuevo curso y las ventajas y oportunidades que ofrece para potenciar su desarrollo personal y profesional, mejorar su curriculum, desarrollar proyectos de fin de grado, máster y tesis doctoral o impulsar sus proyectos de investigación.

La jornada se ha desarrollado a través de dos mesas redondas. En la primera de ellas se han expuesto casos reales de estudiantes de la Universidad de Zaragoza que se han beneficiado de las ayudas de esta Cátedra para realizar sus Trabajos de Fin de Grado o sus tesis doctorales; han obtenido becas para sus estudios de postgrado; o han colaborado en la elaboración de publicaciones y artículos científicos sobre la inversión sostenible.

En la segunda mesa redonda, se han dado a conocer dos de las actividades más destacadas que se realizarán en el nuevo curso, que están dirigidas a la difusión de conocimiento, generación de ideas y activación de proyectos en torno a los sectores más estratégicos para la inversión sostenible en la actualidad, como son el hidrógeno y la defensa.

La directora general de Ibercaja Gestión y coordinadora de la Cátedra de Finanzas Sostenibles, Lili Corredor, ha resaltado en la jornada la importancia de la sostenibilidad en las finanzas, que tienen como objetivo canalizar flujos de inversión hacia aquellas empresas que, ya sea por su actividad o por su operativa, contribuyen a la consecución de objetivos medioambientales y/o sociales.

«Esta cátedra promueve la implantación y permeabilidad de este tipo de finanzas, ya sea a través de investigaciones, divulgaciones, formación o colaboración público-privada. A través de la investigación y profundización en materias relacionadas con la sostenibilidad, los estudiantes de esta cátedra se implican directamente en la gestión de fondos de inversión», según ha dicho Corredor.

En la jornada han intervenido Beatriz Catalán, directora de Inversiones de Ibercaja Gestión; Miriam Fernández, jefa de Inversión Temática de Ibercaja Gestión; Luis Fernández de Nograro, gestor de personas de las sociedades Gestoras de Activos de Ibercaja; David Sebastián, científico titular del Instituto de Carboquímica CSIC; José Miguel Pina, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza; Luis Alfonso Vicente, profesor titular de la Universidad de Zaragoza; y Cristina Ortiz, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, además de algunos alumnos que participaron en las actividades de la Cátedra el pasado curso.

Entrega de más de 6.000 euros en premios

Ibercaja ha entregado en la jornada 6.374 euros a los ganadores de las cuatro categorías propuestas por su Cátedra de Finanzas Sostenibles en el curso 2023-2024.

La entrega de premios ha sido a cargo de Patricia Bachiller, directora de la Cátedra, que ha subrayado «la importancia de incorporar la sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestras vidas, también en el educativo y el financiero. Las finanzas están presentes en el día a día de muchas de las acciones que llevamos a cabo y en decisiones que debemos tomar. Por ello, pensar y actuar en finanzas y sostenibilidad es cada vez más indispensable para que entre todos contribuyamos a tener una sociedad y un mundo mejor».

En la categoría de Premios Trabajo Fin de Grado han sido premiados con 500 euros, 300 euros y 250 euros respectivamente los TFG «Sustainability análisis of eleven pharmaceutical companies: Assesin acces to medicines in low-and- middle income countries», de Miguel Bruna; «Sostenibilidad como nuevo motor de inversión: análisis de Alphabet y Microsoft hacia un crecimiento sostenible», de David Sallan; y «Análisis empírico y descriptivo de los Bonos Verdes en la Unión Europea», de Youssef Modrego.

En la categoría de Ayudas a la realización de Máster, Yulen Galarza ha obtenido 1.824 euros para sus estudios de Máster en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza.

En la categoría Concurso Aprende a Gestionar un Fondo de Inversión con criterios ASG, el grupo ABIZ formado por Daniel Garcés, Elena García, Julen Galarza, Francho Berdún y Miguel Pérez ha obtenido un premio de 500 euros.

En la categoría Ayudas a la investigación, se han entregado 3.000 euros al grupo investigador de «En busca del Greenium perdido: Análisis del mercado internacional de bonos sostenibles», integrado por Luis Vicente, Beatrice Boumda, Cristina Ortiz y Carlos Serrano.