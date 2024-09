El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado este jueves dispuesto a defender «con todas las consecuencias» la bilateralidad en el debate en torno a la financiación autonómica, porque esta bilateralidad que recoge el Estatuto de Autonomía «no va contra la solidaridad», que es algo «inherente» a los aragoneses, pero ha advertido de que no va a caer «en ninguna trampa» ni a «ir detrás de ninguna zanahoria».

En su comparecencia en el Pleno de las Cortes de Aragón, Azcón ha afirmado que no va a renunciar a «uno solo de los artículos» del Estatuto de Autonomía que puedan beneficiar a la comunidad y que lo hará sabiendo que defender a Aragón hoy es «defender lo que es de todos».

El Gobierno de Aragón hablará «de forma detallada» y «de todo», ha subrayado, incluido de «dumping fiscal», como le han pedido desde la bancada de la izquierda, principalmente porque esa competencia puede llegar ahora desde Cataluña, ha asegurado.

En palabras del presidente autonómico, la «mal llamada financiación singular» esconde «un cupo» con el que «los independentistas vuelven a exprimir al máximo al Estado» y lo hacen sabiendo que «la debilidad de Pedro Sánchez va a jugar a su favor».

Una financiación singular o «cupo» pactado por PSOE y ERC que, ha continuado, supondría una salida de Cataluña del régimen común y, por tanto, una «importantísima reducción» de los recursos de otras comunidades autónomas porque habría «menos dinero en la caja común».

Rechazo a un sistema con menos recursos para aragón

«No voy a permitir ninguna reforma que signifique menos recursos para Aragón», ha dejado claro el presidente, quien ha cifrado, esgrimiendo datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que la salida de Cataluña del régimen común supondría entre 6.600 y 13.200 millones de euros de merma para el resto de autonomías y que podría llegar incluso a los 22.000 de acceder «al máximo» de las pretensiones de ERC, «cuestión que no hay que descartar», ha avisado.

«Del 'España nos roba' pasaríamos al España nos hace ricos», ha criticado, a lo que ha sumado la condonación de 15.000 millones de euros de su deuda.

En este punto, Azcón ha advertido de que «la fiesta independentista la pagaremos el resto de autonomías», con una disminución estimada de ingresos que supondría 233 millones al año en Aragón, que es lo que cuestan los 5.000 profesores, la mitad del gasto en recetas farmacéuticas, el coste total de la educación concertada o más de la mitad de los sueldos de los médicos.

Azcón ha rechazado también el principio de ordinalidad, que ha definido como «que los ricos sigan siendo ricos», algo «totalmente inédito» que elimina la solidaridad.

Aragón, la más "atacada"

Se ha referido también al anuncio de Sánchez de duplicar el Fondo de Cooperación Interterritorial, del que no llega «ni un solo euro» a comunidades como Aragón o La Rioja, excluidas del mismo, motivo por el que ha remarcado que no hay «ninguna comunidad autónoma» que esté siendo «tan atacada».

Ello hace, en su opinión, que no haya «ninguna comunidad autónoma» que tenga la «necesidad de unirse» contra esta propuesta como la aragonesa. Para ello, ha apostado por tejer alianzas con autonomías con singularidades parecidas.

Azcón ha señalado que, aunque no da por hecho un acuerdo con el resto de fuerzas políticas en torno a la financiación, para el que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, intensificará la próxima semana las conversaciones, ha manifestado que es «optimista» porque ninguno de los portavoces de la oposición ha dicho «con nosotros no cuenten».

La portavoz socialista, Mayte Pérez, ha reivindicado que todos los presidentes aragoneses de su partido han rechazado siempre cualquier privilegio para otra autonomía. «La hoja de servicios del PSOE Aragón ha sido siempre impecable», ha recalcado.

El psoe quiere hablar de criterios

En todo caso, ha pedido hablar de «lo nuclear», que son los criterios que deben regir el nuevo sistema, como la despoblación, la superficie, la dispersión, la orografía o el sobreenvejecimiento de la población, con el objetivo de que los servicios públicos se presten «con calidad y dignidad».

A este respecto, Pérez ha defendido también que las singularidades recogidas en los distintos estatutos no contravengan el principio de solidaridad, sin renunciar a la bilateralidad recogida la norma básica aragonesa y dentro de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ha rechazado, no obstante, crear «frentes» y ha remachado: «contradicciones tenemos todos. Ustedes y nosotros. Lo que pide su compañero en Valencia no puede ser lo mismo que defienda usted».

Vox culpa a pp y psoe

En representación de VOX, Alejandro Nolasco ha comenzado su intervención acusando a los 'populares' de ser una «estafa» y tener «cara dura» por tumbar su propuesta para eliminar el reconocimiento al aragonés y al catalán de Aragón como lenguas propia.

En cuanto a la financiación singular para Cataluña, Nolasco ha afirmado que va a ser «la ruina de toda España» y todo ello «por la ambición de un tirano y un psicópata», en referencia a Sánchez. La presidenta de la Cámara, Marta Fernández, de su mismo partido, le ha conminado a retirar estos dos adjetivos, a lo que se ha negado.

«Todos ustedes son culpables», ha manifestado, dirigiéndose tanto al PP, a quienes ha definido como «minicasicentroderecha socialdemócrata y bailonga», como al PSOE, a quienes ha avisado de que «les van a segar su cabeza» en una «noche de los cuchillos largos» por oponerse al acuerdo con ERC.

«Han cogido una lagartija y la han convertido en un caimán», ha acusado a socialistas y 'populares', a la vez que ha subrayado su rechazo al «cupo catalán», pero también al vasco, al gallego y «a la hacienda foral aragonesa».

Bilateralidad y equivalencia en servicios públicos

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha opinado que el problema no es que la financiación pactada sea «singular», sino que es «exclusiva y excluyente». En sus palabras, del «café para todos» se ha pasado a servir a Cataluña «el mejor café de Jamaica», con «whisky irlandés» y «nata recién montada».

Ante esta situación, ha exigido que se respete la singularidad de Aragón y que no se rechace la bilateralidad por negar la financiación catalana.

Por ello, ha animado a Azcón a «atreverse» y a no ser «sumiso» del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, o de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «En ese contexto encontrará a CHA», ha afirmado Soro, quien ha añadido que, no obstante, no ve fácil el acuerdo, ya que la intervención del presidente le ha decepcionado.

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha insistido en la necesidad de cuestionar que los habitantes sean «un marco de referencia» en este debate, ni tampoco el PIB, porque en Teruel son «cada vez más ricos» pero menos habitantes.

Frente a ello, ha apostado por una financiación que recoja los costes reales de los servicios, pero «en igualdad o equivalencia en términos de calidad» ya que no está igual de equipado un consultorio médico en Teruel que en otros lugares.

Del mismo modo, ha abogado por descender al nivel provincial y comarcal porque, en el caso aragonés, la ciudad de Zaragoza «camufla todas las estadísticas». En este sentido, ha afirmado que, si la capital fuera una ciudad autónoma como Ceuta y Melilla, Aragón estará «a la cola de España absolutamente en todo».

El diputado de IU, Álvaro Sanz ha admitido que su formación no comparte el acuerdo entre PSOE y ERC, pero ha instado a hablar de financiación y no de Cataluña, porque los impuestos los pagan los ciudadanos, así como de «poner coto al dumping fiscal» o de que los ingresos sirvan para garantizar los servicios públicos.

Alberto Izquierdo, del PAR, ha hecho una defensa de la bilateralidad porque es «fundamental» para Aragón y «tiene derecho a ello».