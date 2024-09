El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) inaugura este miércoles la exposición 'Les Pintades del Flaco', una muestra fotográfica en blanco y negro que recopila pintadas que se hicieron en València «desde los ochenta hasta el cambio de siglo» y que representan «verdaderos gritos desesperados que criticaban la realidad y la política».

Así lo han dado a conocer este miércoles en la presentación de la exposición el diputado de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, el jefe de exposiciones del MuVIM, Amador Griñó, el director del festival de Valencia Photo, Nicolas Llorens, y el propio artista José García Poveda, 'El Flaco'.

Teruel ha indicado que es «una exposición que no es un contenedor de objetos, sino que trata de hacer pensar y promover el debate». «Es una muestra curiosa porque enseña palabras que no están donde habitualmente se escriben, en el papel, sino que están en muros o contenedores», ha continuado.

Por su parte, Griñó ha desarrollado que 'El Flaco' «recoge realidades que van desde letra moderna, graffitis urbanos o diseños, hasta verdaderos gritos desesperados que critican la realidad y la política». «La gente cuando necesita expresar alguna cosa, encuentra medios para expresarse», ha subrayado.

De esta manera, el artista ha conseguido «recoger críticas de todos los partidos políticos» en «una situación de València muy concreta». «Las pintadas de la ciudad no valen para otra, por ello, la exposición es el fruto de una historia muy concreta de València que el cronista gráfico 'El Flaco' ha reunido», ha apuntado.

"por joaquín sabina"

García --'El Flaco'-- ha confesado que le ha gustado el trabajo que se ha realizado en la exposición. «Hemos hecho una selección limitada por el espacio, pero me ha gustado el trabajo que han realizado, todo está en un cuarto extraño, pero ha quedado bonito», ha descrito.

«Siempre que veo algo escrito en las paredes, lo he fotografiado, no me importaba quién lo pusiera, si era respetuoso o si era muy reivindicativo», ha indicado. De esta manera, recopiló en su libro 'Pintadas' las imágenes que ahora están disponibles por primera vez en formato de exposición.

Sobre el libro ha detallado que «fue gracias a Joaquín Sabina». «Hubo una recital de poesía en la Universitat Politècnica de València y vino Sabina». «Este me invitó a cenar y allí hice fotos, como siempre hago, de todo, entre ellas algunas de Sabina con otro poeta que lo tenía en brazos», ha sostenido.

«Un día el editor que iba a hacer el libro me llamó y me dijo que ya no le interesaba, así que llevé mis imágenes al vicerrector de Cultura, que se interesó porque llevaba también bajo el brazo las fotos de Sabina», ha relatado.

«'¿Me lo dejas todo y ya te llamo?'» le preguntó el vicerrector, ha relatado el artista. «A las horas le llamó para editar el libro con 'Poliniza', el festival de graffitis y de pintura de la universidad, y ahora las fotos están en esta exposición», ha añadido.

No obstante, aunque las fotos son de pintadas de la València de finales del siglo XX y principios del XXI, para el artista «siguen siendo vigentes». «Cuando vine a ver la exposición había un guardia 'jovencito' que me confesó que le gustaban mucho porque se había dado cuenta las problemáticas seguían siendo las mismas, como por ejemplo las guerras», ha relatado.

Preguntado por los cambios en las pintadas de la ciudad en el transcurso de los años, ha hecho hincapié en que «ya no se hacen pintadas casi, solo se manchan las paredes». «Cuando veo una puerta que tiene 200 años y le han metido ahí un montón de tonterías, me da mucha rabia, porque ya no son como antes, ya que las críticas se han trasladado a Internet», ha confesado.

Festival valencia photo

Llorens ha recalcado que la exposición es la encargada de inaugurar la tercera edición de Valencia Photo, que empieza este miércoles y acabará el 22 de septiembre. En esta línea, ha detallado que el festival lleva por lema 'Urbi et Orbi'

«En la primera edición el país invitado fue Lituania, en la segunda edición se invitó a Francia y, en esta, lo que nos planteamos fue invitar a todo el mundo y convertir a València en el centro de la fotografía y, por ello, el lema», ha resaltado.

En este sentido, ha señalado que en esta edición «están centrados en la idea del proyecto de la modernidad y en los valores universales». Por ello, ha considerado que «esta exposición está perfectamente encajada, ya que se enmarca dentro del concepto de la libertad de expresión».

«La idea no es caer en un partidismo político, no es un conflicto, simplemente es tener esa capacidad de libertad de expresión, ver cómo la gente se expresaba de una manera libre en las paredes, dentro de los muros, de los que cada vez quedan menos», ha concluido.