Pueyo (Sumar) defiende la bilateralidad y recuerda a Azcón y Montero la obligación de cumplir con el Estatuto

El diputado de CHA por la coalición Sumar, Jorge Pueyo, ha recordado que Aragón cuenta con mecanismos de bilateralidad en clave económico-financiera, por lo que ha emplazado al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cumplir con el Estatuto.

«Es cierto que el sistema se acuerda multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no podemos ignorar que varias CC.AA cuentan con mecanismos de bilateralidad, y algunas como Aragón, bilateralidad en clave económico-financiera. Si quieren beneficiar a su ciudadanía, no pueden incumplir los mecanismos de bilateralidad que hay en sus Estatutos de Autonomía», ha señalado Pueyo en rueda de prensa.

El diputado aragonesista ha asegurado que «Aragón es la comunidad que más peso pierde en el reparto de la financiación autonómica desde 2018», un 5,65%, «el peor resultado entre todas las Comunidades Autónomas».

Por ello, ha considerado «innegable» que Aragón sufre una infrafinanciación y se ha remitido al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón, aprobado en enero de 2022, que indica la financiación de los servicios públicos esenciales --sanidad, educación y seguridad y promoción social-- fue deficitaria en un 17%, cifrando la necesidad anual de financiación adicional para Aragón en 628 millones de euros.

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha subrayado que atender con los servicios públicos esenciales a toda la población aragonesa «supone un sobrecoste por la realidad territorial y demográfica aragonesa».

«Es cada vez más caro por las particularidades de un territorio lastrado por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión. Desde el coste de cada profesor en el medio rural hasta el gasto farmacéutico, pasando por el número de centros de salud por habitante, en Aragón se debe hacer un esfuerzo económico mayor que otras comunidades», ha reiterado.

La singularidad aragonesa

Ante la prensa nacional, Pueyo ha aportado unos datos que caracterizan a la singularidad territorial aragonesa: en un municipio --Zaragoza-- se concentra la mitad de su población, mientras en el 74% de los municipios solo vive el 6,7% de su población. «Escolarizar a un alumno en un municipio de menos de 5.000 habitantes es un 54% más caro que en una localidad de más de 5.000. Y en Aragón el 96% de los municipios son precisamente pueblos de menos de 5.000», ha explicado.

Por ello, ha criticado las medidas que propone el PSOE para compensar a las autonomías por la financiación singular de Cataluña, como la duplicación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), del que Aragón está excluido por «perversidad estadística».

«¡Ya basta de medir la financiación en renta per cápita! ¿Alguien me va a venir a decir que Aragón es una tierra rica? Cuando la mayoría no tienen los servicios mínimos, autobuses, trenes, cercanías, hospitales, escuelas, carreteras. ¿Esto es una comunidad rica? Aragón fue empobrecida precisamente porque durante el franquismo se condenó a Aragón potenciándose otros polos de industrialización en el Estado y nuestra gente se vio obligada a emigrar a Cataluña, a Madrid, al País Valencià, algo que aún no se ha revertido ni compensado mientras nuestros pueblos se siguen vaciando», ha protestado.

Ha sumado a la crítica que, en vez de «revertir ese daño», ahora se quiera «blindar», y ha añadido que lo único que quiere es que Aragón gestione sus recursos "para construir un país mejor, con escuelas y sanidad públicas de calidad y políticas públicas de vivienda para que los jóvenes no se sigan yendo*.

El estatuto recoge la bilateralidad

Para ello, ha continuado, la única vía es aplicar la herramienta aprobada hace 28 años en la última reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge el acuerdo bilateral económico-financiero, por el cual el Estado debe garantizar a la Comunidad recursos complementarios para mejorar una financiación «que se ha demostrado que está infradotada» por la «singularidad territorial aragonesa».

En ese sentido, ha reprochado al presidente Azcón que haya «renunciado públicamente a la bilateralidad», «anteponiendo los intereses de Ayuso o Feijóo y sus propios intereses personales para medrar en Madrid, en detrimento de los intereses de la ciudadanía aragonesa».

«El otro día Ayuso pidió a sus presidentes del PP que no se sentaran a negociar con el Estado y Azcón, dicho y hecho, nos ha vendido y acaba de renunciar a cualquier acuerdo bilateral, llevándole la contraria a su propio consejero de Hacienda Bermúdez de Castro. Pero han caído en su trampa porque, mientras ahora Aragón no recibirá nada, Ayuso seguirá beneficiándose del efecto capitalidad de Madrid», ha declarado.

Críticas al pp y a hacienda

Ha afeado también al PP aragonés que, a pesar de reconocer que no sabe en qué consistirá el acuerdo fiscal con Cataluña, se atreva a cuantificar en 233 millones lo que perdería Aragón por esta financiación singular.

«Se preocupan por 233 millones, pero perdonan alegremente los 2.000 millones de los que se podría beneficiar Aragón por la condonación de la deuda, tanto del FLA como de terceros. Una condonación a la que Azcón ha anunciado que va a renunciar, perjudicando claramente a la ciudadanía aragonesa», ha agregado Pueyo.

Finalmente, el portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar ha señalado al Ministerio de Hacienda: «Dependerá de lo que hagamos unos y otros para garantizar que el acuerdo fiscal con Cataluña sea una oportunidad para todas las Comunidades Autónomas, para avanzar en el autogobierno y para profundizar en la autonomía financiera de todas».

«Le tomamos la palabra», ha dicho, con respecto al anuncio de que el Gobierno está dispuesto a reconocer la financiación singular de todas las comunidades.

Así, ha recordado que en el Estatuto de Aragón hay varias singularidades financieras que llevan «muchos años durmiendo en un cajón», «ignoradas por sucesivos gobiernos del PP y del PSOE».

Por ello, ha emplazado a Hacienda a asumir un «amplio acuerdo» que recoja no sólo la financiación singular de Cataluña, sino también las de Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y otras «para garantizar la mayoría parlamentaria suficiente para poder sacar adelante esta reforma legal».

«Así lo exige la aritmética parlamentaria», ha remarcado Pueyo, a lo que ha añadido que podrán contar con ellos «si se quiere avanzar hacia el federalismo plurinacional», pero que «si se pretende crear un privilegio hacia una comunidad ignorando las necesidades de Aragón», «obviamente» no podrán dar su apoyo. «No somos como el PP con el Madrid de Ayuso», ha concluido.