Moreno sugiere a Sánchez convocar un referéndum para poder decidir sobre un cupo catalán "que reforma la Constitución"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sugerido este martes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que convoque un referéndum para que el conjunto de los españoles se pronuncie sobre el cupo catalán que han pactado PSC y ERC y que tendría que conllevar una reforma de la Constitución.

«Que haga una reforma a la Constitución, que nos lleve a un referéndum al conjunto de los españoles y votemos y decidimos si queremos ese modelo de cupo auspiciado por el separatismo catalán», es el mensaje que Juanma Moreno ha lanzado a Pedro Sánchez, en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press.

Juanma Moreno ha insistido en que ese cupo catalán es fruto de una «necesidad»: la de investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y la de que Pedro Sánchez se siga «manteniendo en la Moncloa». «No tiene ningún sentido», ha dicho Moreno sobre ese cupo catalán, que no sólo «rompe» principios como el de solidaridad interterritorial, sino también el propio «discurso de la izquierda», que ya no es capaz de defender la «igualdad entre los españoles» y que está dispuesta «a privilegiar unos territorios, precisamente al más rico, frente a los más pobres».

«¿Hasta dónde es capaz de llegar el sanchismo para imbuir y absorber incluso a su propio partido?», ha planteado el presidente andaluz, quien ha recalcado que si Sánchez quiere seguir adelante con ese cupo catalán, «que haga una reforma a la Constitución» y convoque el referéndum para que los españoles se pronuncien.

Asimismo, Juanma Moreno ha planteado que si todas las comunidades autónomas quieren recaudar y gestionar todos los impuestos como pretende Cataluña, «dónde quedarían los recursos del Estado» y ese «papel de redistribución de riqueza que tiene que tener el estado y de cohesión entre los ciudadanos españoles».

En relación a si Andalucía estaría dispuesta a acogerse a una condonación de la deuda, Juanma Moreno ha señalado que «el problema» de esta comunidad no es de deuda con el estado, que es de en torno a 25.000 millones de euros frente a los 80.000 millones de Cataluña, sino de infrafinaciación por un modelo de financiación autonómica que le hace perder unos 1.500 millones anuales.

Ha manifestado que Pedro Sánchez, para resolver un problema «de supervivencia» tiene que pagar «la deuda de una comunidad autónoma que no ha gestionado bien sus cuentas públicas», como es el caso de Cataluña, pero buscando además «blaquearlo» con el resto de comunidades, al decir que también podrían acogerse a una condonación de deuda.

Reunión con pedro sánchez

Pese a todos estos escenarios, Juanma Moreno ha querido dejar claro que si Pedro Sánchez lo convoca a una reunión, acudirá, porque es su «obligación» como presidente de los andaluces.

«Si el presidente de mi país me convoca, yo tengo la obligación de acudir, aunque sea a discutir con él, pero tengo la obligación de sentarme con él para decirle exactamente cuál es la posición que tiene Andalucía para debatirla, argumentarla y, en definitiva, dialogar».

En opinión de Moreno, hay que cuidar siempre «las formas institucionales», porque en el momento en que los ciudadanos pierden la confianza en sus instituciones, los «populismos engordan».

Respecto a las posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planteando no acudir a la reunión con Sánchez, Moreno ha señalado que él interpreta esas palabras de su compañera no como que «no quisiera acudir, sino que no le da ningún tipo de crédito» al jefe del Ejecutivo español, de quien «sufre en primera línea una actitud arrogante y soberbia».