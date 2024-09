El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha propuesto este viernes un «solución alternativa» al soterramiento del ferrocarril a su entrada a la ciudad de Granada «más económica e igual de funcional» que mantendría la estación en su actual ubicación --pero reformada y ampliada-- y permitiría cubrir e integrar las vías «en buena parte del trazado» creando nuevas zonas verdes y reordenando todo el entorno.

Óscar Puente ha mantenido, en el transcurso de un desayuno informativo del diario Ideal, que «la política de soterramientos es insostenible económicamente» y se ha reconocido un «defensor de las integraciones ferroviarias» sobre todo por una cuestión «práctica» y «de realismo político» en un país donde hay actualmente protocolos para abordar soterramientos a su paso por núcleos urbanos por importe de 21.000 millones de euros, la mayoría de ellos «antiguos», que «son papel mojado y sólo han servido en muchos casos para generar expectativas y levantar esperanzas en vano en la ciudadanía».

Así, y en el caso de Granada, el ministro ha aprovechado su visita a Granada en este encuentro informativo para desgranar una detallada propuesta que, según ha defendido, es «igual de funcional» pero más económica, de unos 230 millones de euros frente a los 760 en los que está valorado el soterramiento, y con plazos de ejecución mucho más cortos, lo cual permitiría «avanzar» en una solución.

Dado que esta propuesta de integración urbana no necesita estudio informativo --el soterramiento sí y ello «dispara los plazos--, Óscar Puente ha fijado la ejecución del proyecto en no más de siete u ocho años, y, por este mismo motivo, la actuación se podría iniciar »a corto plazo« con la elaboración de los proyectos tanto de la estación como del canal ferroviario. A ello ha sumado que intervenciones »colaterales" como la variante de Moreda no sería necesario abordarlas en el mismo horizonte temporal.

El ministro ha opinado que se trata de una alternativa «muy ambiciosa desde el punto de vista de la integración urbana, que mantiene la estación en su ubicación actual y nos permite cubrir e integrar las vías en buena parte del trazado», posibilitando avanzar. En todo caso, ha reiterado que es una propuesta y su intención es «sentarse a hablar» con las administraciones locales y regionales« para fijar »qué solución se adopta en Granada".