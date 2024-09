Rovira reitera que ERC no entrará al Govern de Illa y pide activar el comité de seguimiento del acuerdo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reiterado que ERC no entrará al Govern de Salvador Illa, y ha pedido activar el comité de seguimiento del acuerdo con el PSC y «comenzar a calendarizar cuáles son los primeros pasos».

En una entrevista este lunes en 3Cat recogida por Europa Press, ha asegurado que gran parte de la militancia de ERC pone en duda que los socialistas vayan a cumplir el acuerdo de investidura, y ha añadido que es «imposible entrar en el Govern cuando hay esta sensación».

En materia de financiación, Rovira ha sostenido que el acuerdo supone avanzar hacia la soberanía fiscal, y ha reclamado implementarlo: «Dejemos de discutir sobre un acuerdo, que es conocido por todo el mundo, que lo hemos publicado desde el primer momento, que no hay letra pequeña, que no hay cosas ocultas. Aquí se acaba el expolio fiscal», ha subrayado.

Rovira ha asegurado que, tras perder la mayoría independentista en las elecciones catalanas, los republicanos decidieron convertirlo en una oportunidad --textualmente--, y ha afirmado que «unas nuevas elecciones habrían sido peores para todos, porque en unas nuevas elecciones el independentismo habría sufrido más y muy probablemente se habrían dado alas a la extrema derecha».

Diálogo con junts

Ha explicado que ERC ha aprovechado este contexto para «condicionar la situación» desde un punto de vista independentista, con una reivindicación, según ella, histórica del movimiento independentista como es el concierto económico y la soberanía fiscal, en sus palabras.

La secretaria general de los republicanos ha detallado que ha sido «bastante difícil» volver a entablar diálogo con Junts, aunque ha señalado que espera hacerlo en septiembre para negociar su apoyo en el Congreso para implementar el pacto sobre financiación con los socialistas.

«Junts deberá de responder en qué lado de la mesa se quiere sentar, si en el lado de la mesa el que están Vox, PP y algunos barones socialistas atacando este acuerdo y esta financiación singular, este concierto económico para Catalunya o si quiere sentarse al lado de Catalunya», ha avisado Rovira.

"tiro la toalla"

Preguntada por si cree que las relaciones entre los diferentes actores independentistas se han torcido definitivamente, ha respondido que quiere pensar que no, y ha explicado que ella intentó rehacer estas relaciones, pero ahora no sabe qué más hacer: «Hoy tiro la toalla. Tiro la toalla porque ya no sé qué más hacer para que nos volvamos a entender».

Rovira ha asegurado que por eso pide una «renovación en el movimiento, no solo en los partidos políticos», y considera que debe haber una nueva generación que apueste por rehacer relaciones y que no tengan mochilas del pasado --ha dicho textualmente-- de lo que pasó desde el 2017, con el 1-O, hasta la actualidad.

Presupuestos catalanes

La secretaria general republicana ha avisado de que no apoyarán unos Presupuestos catalanes para 2025 «sin negociar», y ha criticado que en los últimos años el PSC condicionaba las cuentas con proyectos que ERC no compartía, en alusión al Hard Rock, un proyecto que no aparece en el acuerdo de investidura.

Rovira se ha mostrado convencida de que el Hard Rock no saldrá adelante si hay una modificación de «la ley de los impuestos que hace referencia al juego», y considera que esto es un buen punto para empezar a negociar las cuentas.