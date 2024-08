Mazón reivindica que el PP es el partido "más antiprivilegio" frente al "abuso, el cupo y el concierto" del Gobierno

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha reivindicado que el PP es el partido «de la igualdad» y el de «más antiprivilegio», al tiempo que ha defendido que existe «otra manera de construir España» frente al «privilegio, el chantaje, el cupo, el concierto --catalán-- y el cambiar de opinión todos los días» que es, a su juicio, la forma de gobernar del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Frente a ello, en declaraciones a los medios en la apertura del curso político del PP, celebrado este último día de agosto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), ha reivindicado la «seriedad» que representa el Partido Popular y que, a su vez, deja «bastante claro y en evidencia» que «no se puede construir la España que necesitamos desde la desigualdad, el privilegio, el chantaje, el cupo y el concierto».

«No se puede construir España (...) y cambiar de opinión todos los días, por la mañana decir lo contrario que por la tarde, que por la noche... Así no se puede construir España. Con el abuso no se puede, con la falta de seriedad no se puede construir España», ha expresado.

Ante esta situación, ha reivindicado que los 'barones' y presidentes autonómicos del PP, junto con el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, están «construyendo y demostrando que hay otra manera de trabajar en España, otra manera de coordinarnos, de ser iguales, justos y de entender que estar juntos nos suma y nos multiplica y que dividir no puede seguir, no es una vía».

De cara a este próximo curso político, Mazón ha mencionado la financiación autonómica o la inmigración entre los «retos dificilísimos» para abordar. «Y, desde luego, el privilegio no es el camino», ha zanjado.