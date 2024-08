El Consell aspira a tener "en tiempo y forma" las cuentas de 2025, centradas en la ciudadanía y los servicios públicos

El Consell aspira a presentar «en tiempo y forma» los presupuestos de la Generalitat para 2025, una cuestas que tendrán a los ciudadanos «en el centro de las políticas» y en las que el «mayor peso» se dirigirá hacia «los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación, servicios sociales y vivienda». Su intención es plantear «los mejores presupuestos para todos los valencianos».

Así lo ha indicado este jueves la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz del Consell, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno que el ejecutivo autonómico ha celebrado tras el periodo vacacional y preguntada por si ya trabaja en la elaboración de las cuentas para el próximo ejercicio y por las características que tendrán.

Merino ha asegurado que el gobierno valenciano está «trabajando ya en la elaboración del presupuesto de la Generalitat para 2025» y ha detallado que empezó esa labor «antes de verano», al tiempo que ha aseverado que es ahora cuando «vienen unas semanas de aceleración en este trabajo por parte de todas las consellerias» encabezadas «por la Dirección General de Presupuestos».

«Tenemos toda la intención de presentar los mejores presupuestos para todos los valencianos en tiempo y forma, igual que hicimos el año pasado», ha expuesto aunque ha matizado que en esta ocasión el Consell lo integra «un solo partido» político, el PP, tras la salida de Vox.

Ruth Merino ha afirmado que el actual ejecutivo tiene «muy claro que antes del 31 de octubre estarán los presupuestos presentados», pero no ha descartado la posibilidad de una prórroga de los actuales si al final no hay acuerdo en Les Corts para aprobar la propuesta de 2025.

Preguntada por esa circunstancia, por si se contempla un escenario de prórroga en caso de que no haya mayoría parlamentaria en favor de esas cuentas, ha aseverado que «sería irresponsable» no tener en cuenta esa opción.

«Ahora sería irresponsable por nuestra parte no pensar que esa posibilidad existe, porque nosotros no sabemos lo que piensa hacer el resto de partidos» de la Cámara autonómica, ha dicho. «Sería irresponsable no valorar la posibilidad» de no contar con apoyos suficientes y de «prorrogarlos. Por supuesto, ese es un escenario que hay que contemplar», ha insistido.

"dialogar y consensuar"

La portavoz ha añadido que confía en que las formaciones fuera del Consell --Vox, PSPV y Compromís-- no tengan aún decidido el voto hacia esos presupuestos y ha defendido la necesidad de estudiarlos cuando se presenten y así la idea de «dialogar y consensuar».

«Confío en que ellos todavía tampoco lo sepan. Sería malo que ya lo tuvieran decidido antes de ver esos presupuestos. Espero que los estudien, que los intenten mejorar y que los aprueben o, al menos, que se abstengan», ha declarado.

Ruth Merino ha hablado de «dialogar, consensuar» y ha asegurado que la intención del equipo que lidera Carlos Mazón es «hacer todo lo posible para que se aprueben» los presupuestos de 2025 «tras esa negociación». Ha añadido que este es un proceso «lógico» en «una asamblea legislativa que va a aprobar una ley tan importante» como esa. «Este gobierno está dispuesto a hablar con todos los partidos», ha remarcado.

"esfuerzo superior"

Respecto a las características de esas cuentas, la responsable de Hacienda ha manifestado que la Comunitat «tiene sus singularidades y sus presupuestos también, porque son los que se adaptan a las necesidades de los ciudadanos» de este territorio, pero no ha detallado cuáles.

Sobre las partidas que las conformarán, Merino ha indicado que ya se irán conociendo. «Todavía estamos en el inicio», ha respondido. Asimismo, ha insistido en que los del actual Consell «van a volver a ser unos presupuestos en los que los ciudadanos están en el centro de las políticas» y en los que, «sobre todo, el mayor peso lo van a tener los servicios públicos fundamentales».

La portavoz ha añadido que será así «a pesar de la falta de recursos por parte del Gobierno» central y ha considerado que eso implica un «esfuerzo superior» en la Comunitat para «dar unos servicios fundamentales de calidad a todos los ciudadanos». En este punto ha reivindicado una «financiación justa para los valencianos». «Aquí nadie nos regala nada, Pedro Sánchez no nos regala nada, el Gobierno de España no nos regala nada. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», ha planteado.

Cupo catalán, techo de gasto y entregas a cuenta

Preguntada por si el cupo catalán influirá en la cuentas del Consell, Merino ha considerado que es un tema que discurre «de forma paralela» a su elaboración y que «en principio no tiene que afectar». A este respecto, ha comentado que desde julio se tienen a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera «las cifras de las entregas a cuenta del año que viene y de la liquidación».

En todo caso, ha agregado que habrá que ver «cómo se desarrolla el culebrón del cupo catalán. »Iremos viéndolo y denunciándolo. No estamos de acuerdo«, ha comentado, tras lo que ha considerado que supone »concesiones y privilegios a los independentistas« y »la ruptura del sistema de financiación, solidaridad e igualdad entre los españoles".

Ruth Merino ha dicho también que los presupuestos de 2025 «cumplirán las nuevas reglas de estabilidad que marca Europa, ese techo de gasto que se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera» de «un 3,2 para el conjunto de las administraciones públicas». «Esa va a ser la premisa a seguir», ha concretado.

La consellera ha añadido que el actual es «un buen momento económico» y ha confiado en que junto a esa circunstancia --pensando que los recursos "vayan siendo superiores-- y con los ingresos y los recursos de que se dispone se puedan elaborar bien las cuentas.

Preguntada por las entregas a cuenta, ha contestado que «se estaban recibiendo 90 millones menos al mes» y ha comentado que a partir de julio se empezaron a recibir actualizadas, a la vez que ha dicho sobre «los retrasos de más de 500 millones --desde enero de 2024--» que se comunicó que «se pagarían a partir de septiembre».

«Esperamos que sea cuanto antes y que se reciban esos retrasos porque al final es dinero de todos los valencianos que tendría que estar en la tesorería de la Generalitat. No debería tenerlos el Gobierno de España, que podía haberlos actualizado el 1 de enero si hubiera querido», ha manifestado la consellera de Hacienda.