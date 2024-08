La Junta acusa al Gobierno de "falta de humanidad" con los menores migrantes que llegan a Andalucía como adultos

La consejera portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de «falta de humanidad» hacia los menores migrantes no acompañados que llegan a Andalucía «por la puerta de atrás» como adultos (515 según el último balance actualizado del que dispone la Consejería de Inclusión Social) al no disponer los fondos necesarios para poder garantizar su atención.

En respuesta a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno --el primero tras las vacaciones de verano--, España ha asegurado que, aunque los centros de acogida están al 115% de su capacidad, «no se trata de que falten plazas, se trata de la falta de humanidad del Gobierno, que no da la financiación necesaria para atender a estos menores que llegan como adultos».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha continuado la también consejera de Economía, «está colando por la puerta de atrás a menores migrantes no acompañados; los está colando como si fueran mayores sin dar la financiación correspondiente. Se les están negando los derechos a esos 515 jóvenes que se han metido en Andalucía por la puerta de atrás y que siguen sin reconocerlos». «Reclamamos --ha apostillado-- que haya coordinación, planificación y financiación».

El Gobierno andaluz, por su parte, ha asegurado que seguirá «colaborando» y siendo solidario con esta cuestión. En este sentido, Carolina España ha confirmado que esta semana llegarán a Andalucía otros seis menores migrantes no acompañados desde Ceuta fruto de lo decidido tras la conferencia sectorial del pasado mes de julio, en la que a Andalucía le correspondieron 30 menores. Ya están en la comunidad seis, a los que se sumarán otros seis esta misma semana, ha recalcado la portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno.

En otro orden de cosas, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado este lunes que su partido no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación. «Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente, no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende, hace caso omiso, mira para otro lado», ha subrayado Sémper en rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

En este sentido, ha destacado que no se trata sólo de repartir a menores entre comunidades autónomas, sino que es «un problema muy relevante, porque hay que atender a esas personas», que ha dicho que «vienen a España buscando un futuro mejor». «El Gobierno hace patada pa'lante. Llega el balón, Sánchez, ante un problema, da patada pa'lante y cuando lleguemos al balón ya veremos cómo le damos otra patada pa'lante y trata a los migrantes como paquetería», ha apuntado.

Precisamente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó el viernes que se iba a intensificar el trabajo con el PP y el resto de grupos parlamentarios para lograr la modificación de la Ley de Extranjería y hacer obligatoria la distribución de los menores entre las comunidades autónomas dado que es la «única solución» para descongestionar a Canarias, Ceuta y Melilla, principalmente.