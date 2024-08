Valero dice que actual modelo turístico "ha tocado techo": "Hace falta transición ecológica y redistribuir beneficios"

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha advertido este lunes de que «el actual modelo turístico ha tocado techo, hace falta una transición ecológica y redistribuir los beneficios».

Así lo ha señalado Valero, que junto con la coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, han atendido a los periodistas antes de visitar la Feria del centro.

«Creo que esta Feria de Málaga y este verano en particular está poniendo encima de la mesa de los debates de mucha gente en nuestro país, en particular de Andalucía, qué está ocurriendo con el sector turístico», ha explicado, al tiempo que ha añadido que se «trata de una actividad que es crucial para nuestra economía, es estratégica. Cerca de un 13% del Producto Interior Bruto de Andalucía depende del sector turístico».

A su juicio, «hay que tratar con mucho cuidado los efectos negativos que se están generando por una actividad que probablemente bajo el modelo en el que se está desarrollando está tocando techo».

«Creo que ya no hay duda de que el modelo turístico tal y como se está desarrollando ya ha tocado techo y hay que dar una transición a ese modelo turístico para que pueda generar beneficios y estos beneficios se redistribuyan justamente en la sociedad», ha explicado.

Así, ha incidido en que, en primer lugar, «hay que darle una transición ecológica al sector turístico». Por otro lado, en segundo lugar, ha continuado, «el sector turístico genera muchas plusvalías, muchos beneficios pero a su vez los concentra en muy pocas manos». «Es de las industrias en las cuales más se concentran los beneficios y más se socializan los efectos negativos».

Por lo tanto, ha abogado por «un sector turístico que redistribuya renta, que sus trabajadores y trabajadoras estén bien pagados y con condiciones dignas», ha apostillado.

En tercer lugar, ha incidido, «hay que mitigar los efectos negativos, los costes que está pagando la sociedad por la intensificación turística en la saturación de servicios públicos, en la propia convivencia de los centros urbanos...».

Tasa turística y vivienda

Así, dicho que es «imprescindible una tasa turística» para que «revierta en mitigar los costes que pagan los vecinos y vecinas cuando ponen lo mejor que tienen, que es su ciudad, al servicio de los visitantes».

También, y en cuarto lugar, ha advertido de que «no hay que negar que la industria turística está contribuyendo a una enorme inflación que tiene un gravísimo exponente en el precio de la vivienda».

«Hay que poner pie en pared ya a la plaga, a la proliferación de pisos turísticos», ha sostenido, al tiempo que ha señalado que «el Gobierno andaluz no puede seguir mirando para otro lado cuando los malagueños, las malagueñas y los vecinos y vecinas de otras ciudades que tienen muchos pisos turísticos se están yendo fuera porque ya no encuentran cómo alquilar, cómo comprar».

Así, ha incidido en que «hay que regular la proliferación de pisos turísticos, hay que inspeccionar para que todos los que están en situación de ilegalidad sean cerrados y hay que limitar esa proliferación en unos términos que sean razonables, que sean justos, para que se salvaguarde lo principal, que es el derecho de acceso a la vivienda de aquellos vecinos y vecinas que tienen ciudades que son, hoy por hoy, un recurso turístico del cual se están beneficiando unos pocos gracias al esfuerzo de todos».

Por su parte, Morillas también se ha referido a las viviendas turísticas tras aludir a un informe y ha incidido en que «la plaga de viviendas turísticas ya no afecta solo al centro de la ciudad, sino que se ha extendido al resto de los barrios».

«Vemos como en el barrio de Huelin se ha incrementado en un 310% el número de viviendas turísticas en los últimos seis años o como en zonas como en Pedregalejo o El Palo se ha incrementado en más de un 270%», ha enumerado, al tiempo que ha dicho que «frente a esa realidad que está generando un impacto enorme en el precio de la vivienda, nos encontramos a un PP que no solo no hace nada, sino que ha alentado, facilitado, el que este fenómeno, esta plaga de viviendas turísticas, se propague como una mancha de aceite, no solo por la ciudad, sino por el conjunto de la provincia, especialmente por las grandes ciudades».

«En las grandes ciudades de esta provincia gobierna el PP» y ha preguntado «¿Qué piensan hacer? ¿Cuándo le van a poner límites? y ¿Cuándo van a poner cotos a las viviendas turísticas?».

Ha dicho, en este sentido, que «hay incluso otros gobiernos, incluso del Partido Popular, en otros puntos de Andalucía, donde al menos se están planteando algunas iniciativas como, por ejemplo, la posibilidad de cortar los suministros de agua a las viviendas turísticas ilegales o poner en marcha un plan de inspecciones especial en el periodo estival para que afloren y salgan a la luz esas viviendas turísticas».

Por tanto, ha reiterado que «es urgente que desde los gobiernos locales de la provincia y, en particular, de las grandes ciudades como la ciudad de Málaga, se adopten medidas con carácter urgente, como un plan de inspecciones, una moratoria que establezca límites y que ponga cotos a la plaga de las viviendas turísticas en la provincia», ha concluido.