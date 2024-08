El Gobierno de Aragón ha recibido 20 reclamaciones y 41 consultas tras el cierre, el pasado 17 de julio, de los dos establecimientos que tenía en Zaragoza la clínica de tratamientos de depilación y estética Centros Único. En paralelo, se han puesto en contacto con la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), a través de un formulario en su página web, 262 personas, por lo que la asociación se está planteando crear una plataforma de afectados.

No obstante, el goteo de consultas y reclamaciones no cesa ya que muchas de las personas afectadas están regresando de vacaciones y están descubriendo que los establecimientos están cerrados cuando acuden a las citas que tenían programadas, ha señalado a Europa Press la directora general de Protección a los Consumidores y Usuarios, Inmaculada de Francisco. De hecho, el ritmo ha aumentado y, sólamente en los dos primeros días de esta semana, han llegado 12 consultas y cinco reclamaciones.

En otros casos, se enteraron del cierre al intentar pedir cita por teléfono para nuevas sesiones en sus tratamientos estéticos y no obtener respuesta.

Tras conocerse el cierre de la empresa, las acciones de la Dirección General fueron dirigidas a constatar el cierre de los centros por parte de la inspección de consumo. En ese momento, comprueban que se informa de un cierre temporal, pero hasta el día de hoy no han emitido ninguna señal que indique que vayan a volver a abrir.

En este punto, la Dirección General emplazó a las personas afectadas a reclamar en primer lugar a la empresa y les instó a recopilar toda la información --pagos, servicios contratados, recibos que estén registrados en entidades bancarias, entre otros--.

A estos efectos, se informa que la razón social es 'LA GAVIA ASESORES, S.L.U., NIF B85559003' y domicilio en 'calle Altamirano 33, bajo, 28008 Madrid'; y el email es 'dpo@centrosunico.com'. En el escrito de reclamación conviene solicitar la copia del historial o información de las sesiones completadas, ante futuras actuaciones.

La compañía ha solicitado concurso de acreedores

No obstante, la situación ha cambiado después de que, el pasado 22 de julio, la compañía hiciera público en su página web la solicitud de un concurso de acreedores. En el caso de que sea admitido, las reclamaciones deberán dirigirse a la administración concursal, que estará en Madrid, que es dónde se registró la petición.

Todo ello, ha recalcado la directora general, sin perjuicio de que consulten en el Gobierno de Aragón, donde las personas afectadas recibirán asesoramiento «para que no pierdan sus derechos».

De Francisco ha señalado que, en la mayoría de los casos, el dinero perdido por los tratamientos no recibidos son de entre 45 y 50 euros, aunque hay un caso que alcanza los 1.200 euros. En cuanto a los clientes afectados, son en su mayoría gente joven, entre 20 y 55 años, que contrató tratamientos de depilación.

Otra recomendación es acudir a las entidades bancarias, que «se suelen portar bien» y «suelen paralizar» abonos pendientes, en el caso de que los tratamientos que no se han recibido estén financiados o se estén pagando a plazos, o retrotraer los cargos si es posible. Si no lo es, se abonó en efectivo o en transferencia, la reclamación puede formularse en el ámbito judicial --cuando no superan los 2.000 euros, no requieren asistencia de abogado o procurador--.

Sin embargo, la mayoría de los afectados no está en esta situación, ya que pagaron sus tratamientos completos con tarjeta de crédito antes de recibirlos y el dinero ya se ha retirado de sus cuentas. Estos serán los más perjudicados de ser admitido el concurso de acreedores porque no sólo tendrán que dirigir sus reclamaciones a Madrid, sino que serán los últimos en cobrar las cantidades perdidas, después del personal de Centros único, proveedores, Seguridad Social y Hacienda.

Contactos y enlaces de consulta

Las personas afectadas pueden consultar la información de los procedimientos concursales y saber si una empresa ha entrado en concurso en la siguiente página web: 'https://www.publicidadconcursal.es'.

En cualquier caso, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios pone a disposición de los afectados el teléfono '900 12 13 14' y el email 'consultaconsumo@aragon.es' para cualquier consulta o información.

Del mismo modo, la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) está asesorando a estas personas mediante un formulario en su página web --ucaragon.com-- para informar sobre posibles vías de reclamación y las noticias del proceso concursal. Ante el gran número de consultas, un total de 262, la asociación está valorando crear una plataforma de afectados.

Ucaragón recomienda también a las personas afectadas que soliciten a Centros único el contrato, pagos realizados y la historia clínica para poder acreditar la parte de los tratamientos no realizada, así como que reclamen a la compañía el cumplimiento de sus obligaciones o la cancelación del contrato y la devolución del dinero.

Recuerdan que la Ley de Contratos de Créditos al Consumo permite al usuario reclamar a la entidad financiera, no ya la paralización del crédito, sino la devolución de lo pagado hasta el momento si el tratamiento no ha finalizado, siempre que los bienes o servicios no hayan sido entregados en todo o en parte o de forma conforme a la pactada.