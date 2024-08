El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sugerido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «deje de decir frases que molan» y consulte a las bases del PSOE si están «de acuerdo o no» con el principio de que «quien más tiene menos aporta» y, por tanto, de «cargarse la igualdad en España».

«Porque, claro, si se quieren cargar la socialdemocracia, si se quieren cargar el principio de progresividad que compartimos liberales, socialdemócratas homologables con la Unión Europea, si se lo quiere cargar, oiga, que lo voten».

Así se ha expresado el jefe del Consell en declaraciones a los medios --tras participar en la presentación del nuevo decreto que regulará las viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana-- en referencia a la financiación singular para Cataluña que está sobre la mesa para que ERC apoye la investidura del socialista Salvador Illa.

Mazón ha recalcado que lleva meses reclamando la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. «Lo hemos hecho verbalmente, lo hemos dicho por escrito y, desgraciadamente, he tenido que recurrir, muchos presidentes autonómicos hemos tenido que recurrir, a un requerimiento para un contencioso administrativo para hablar con el presidente del Gobierno».

«¿Se imagina usted cualquier país democrático del mundo con competencias descentralizadas que para hablar con el presidente del Gobierno un presidente de autonomía tenga que ir a un contencioso administrativo? ¿Pero qué democracia es esta? ¿Se imagina usted al máximo responsable de un 'lander' alemán pidiendo hablar con el canciller a través de los juzgados porque no hay manera de sentarse para hablar de financiación, de infraestructuras o de agua? Es inaudito», ha lamentado.

En opinión del dirigente valenciano, «lo único que recibimos por parte del presidente del Gobierno últimamente es la frase que mola del día». «Él piensa en lo que mola y, entonces, pues, salva el día: que llega la amnistía, pues dice 'por la paz y por la convivencia'; él cree que mola y pasa el día. El día que le toca declarar y se niega a declarar por gravísimos casos, rompe la solidaridad común y la fiscalidad común y dice 'esto es federalista', porque él cree que mola y pasa el día».

«Va diciendo frases que él cree que molan y se va cargando la caja común, se va cargando la seguridad jurídica, se va cargando la Constitución... y no nos recibe en Conferencia de Presidentes porque se ve que eso no mola. Y así va la España de Sánchez. Pero, en fin, estamos preparados para cuando pase, que yo creo que queda poco ya», ha augurado.

El 'president' ha añadido que lo único que se ha avanzado del acuerdo por parte de Esquerra Republicana de Cataluña es que «se consagra el principio de que quien más tiene menos aporta». «Esto es la primera vez que se lo escucho yo decir a alguien de izquierda», ha enfatizado.

Principio de progresividad

Ante este escenario, si las bases de Esquerra Republicana de Cataluña van a ratificar este acuerdo en el que quien más tiene menos aporta«, Mazón propone al Partido Socialista »que sus bases ratifiquen, si están de acuerdo o no que quien más tiene menos aporta«. »Porque, claro, --ha continuado-- si se quieren cargar la socialdemocracia, si se quieren cargar el principio de progresividad que compartimos liberales y socialdemócratas homologables con la Unión Europea, si se lo quiere cargar, que lo voten".

Ha incidido en que a él «no se le ocurriría plantearle a los afiliados del Partido Popular que quien más tiene menos aporte» y ha vuelto a recomendar a Pedro Sánchez que «deje de decir frases que molan para pasar el día y que parezca que habla de federalismo, de paz y de convivencia para ver si es verdad que los votantes socialdemócratas de este país o afiliados al Partido Socialista de buena fe están de acuerdo con que quien más tiene menos aporte, si nos vamos a cargar ya definitivamente la solidaridad, la progresividad y la igualdad en España».

También ha cargado contra la posición frente a esta cuestión del PSPV: «El protagonismo del 'sanchismo' y con el socialismo valenciano de 'Also Starring' del separatismo catalán. Protagonista Pedro Sánchez. Also Starring, los socialistas valencianos, que son los únicos que quedan ya, porque he escuchado a los socialistas aragoneses en contra de romper la solidaridad; he escuchado a los socialistas manchegos en contra de romper la solidaridad; he escuchado a los socialistas extremeños en contra de romper la solidaridad... ¿Quién queda de Also Starring del separatismo sanchista? Los socialistas valencianos. Pues con estos bueyes tenemos que arar», ha zanjado.