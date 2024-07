Mazón y el nuevo Consell no comparecerán en Corts hasta septiembre tras rechazar PP y Vox convocar Diputación Permanente

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los nuevos consellers no comparecerán en la Diputación Permanente de Les Corts tras la remodelación del gobierno, tras votar en contra de esta propuesta tanto Vox como el PP.

Así lo han explicado los síndics de los grupos parlamentarios tras la Junta de Síndics celebrada este martes. PSPV y Compromís registraron peticiones de convocatoria de la Diputación Permanente de Les Corts para que Mazón compareciese tras la crisis de gobierno y para que el Consell dé explicaciones sobre el vertido detectado en las playas de El Saler en València, respectivamente. Sin embargo, tal y como ya avanzaron, PP y Vox han descartado activar Les Corts antes del inicio del periodo de sesiones en septiembre.

El síndic del PP, Juanfran Pérez, ha señalado que no hay «verdadera necesidad» de la comparecencia en la Diputación Permanente cuando los consellers ya han pedido comparecer en el pleno a petición propia en septiembre y el 'president' también intervendrá entonces en el debate de política general. Además, ha destacado que Mazón no ha dejado de acudir a sesiones de control.

Sobre el voto de Vox en contra de esta comparecencia en la Diputación Permanente, el portavoz 'popular' ha enmarcado en la normalidad que haya acuerdos entre fuerzas políticas, sobre todo «en una cosa tan sencilla y de tanto sentido común». «Lo que no es normal son planteamientos extraordinarios que no tienen mucha lógica», ha apostillado.

Además, ha subrayado que el «control y transparencia» han sido «algo normal y cotidiando» en el Consell formado por PP y Vox. De hecho, ha asegurado que espera mantener buena relación tanto con esta formación como con el resto de la oposición para poder llegar a acuerdos.

Por parte de Vox, José María Llanos ha sostenido que «no había razones de extraordinaria urgencia» para convocar la Diputación Permanente ya que los consellers y el presidente de la Generalitat comparecerán en septiembre.

Sobre el hecho de que haya votado en el mismo sentido que el PP y se haya desmarcado del resto de la oposición, José María Llanos ha subrayado que en Vox no son «unos inestables ni unos locos ni el hecho de que ya no estemos en el gobierno de la Generalitat no puede condicionar al grupo parlamentario para cambiar 180 grados sus posicionamientos».

El síndic de Vox ha afirmado que este partido alcanzará «pactos puntuales» y apoyará «iniciativas puntuales» con el PP. «No seremos un obstáculo a la gobernabilidad, a la estabilidad del gobierno autonómico siempre que no realicen políticas que nos parecen malas, perniciosas para los valencianos», ha agregado.

"Sobradamente justificada"

Desde el PSPV, José Muñoz ha señalado que la ruptura de PP y Vox en el Consell y su posterior remodelación han sido «la crisis de gobierno más grave que ha padecido la Comunitat Valenciana en su etapa democrática», por lo que los socialistas consideran que la comparecencia del 'president' estaba «sobradamente justificada» teniendo en cuenta que «la democracia valenciana ha entrado en un periodo inexplorado» en el que se gobierna en minoría.

Muñoz ha criticado que el Consell «se ha instalado en la inestabilidad política» y que ésta «lleva a la parálisis» que tiene unas «consecuencias muy negativas para la economía valenciana», y como ejemplo ha puesto que el periodo medio de pago a proveedores se ha incrementado hasta los 44,44 días. Ha lamentado que «se pierda un mes »sin saber qué quiere hacer el president con esta nueva situación de minoría parlamentaria".

Muñoz ha lamentado que a pesar de ello «PP y Vox siguen votando lo mismo» y ejerciendo el «rodillo parlamentario». Considera «cuanto menos sorprendente» que Vox no vea la situación «extraordinaria». Asimismo, ha indicado que el PP de Mazón se ha «instalado en el cinismo» porque «con una mano autoriza los argumentos» de la oposición al pedir comparecencias pero por otro vota en contra de la petición.

"Nuy lametable democráticamente"

Del lado de Compromís, Isaura Navarro ha opinado que es «una situación muy lamentable democráticamente» que no Mazón y los consellers no comparezcan hasta septiembre. «Mes y medio en el que estarán trabajando sin comparecer en Les Corts para explicar cuál es su proyecto», ha lamentado.

Además, ve «más lamentable aún» que Vox como partido en la oposición «continúa siendo un grupo de apoyo del gobierno a pesar de haber salido». Así, ha afirmado que no hay «regeneración democrática».

También de Compromís, Paula Espinosa ha lamentado además que el nuevo conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, no comparezca en relación a los vertidos en las playas de El Saler cerca de la Albufera cuya «protección tanto reclama el PP».