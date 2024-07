El pleno del Ayuntamiento de València ha rechazado la moción presentada por Compromís para reprobar a la alcaldesa, María José Catalá, por su «inoperancia». La propuesta ha contado con los votos en contra de los dos partidos en el gobierno --PP y Vox-- y a favor de la oposición, Compromís y PSPV.

La moción presentada por Compromís apostaba por reprobar a la primera edil por haber concedido la licencia de construcción del Nou Mestalla «sin haber aprobado de manera previa las fichas urbanísticas».

No obstante, la portavoz de la coalición, Papi Robles, ha precisado que la cuestión del Valencia CF ha sido «el detonante», pero que la reprobación se pedía «por la manera de trabajar de alcaldesa: por el tema, por las formas y por el fondo, por la inoperancia absoluta del último año».

«A nosotros esta inoperancia nos rebela profundamente porque València era reconocida en todos los lugares como una ciudad referente, dinámica y ambiciosa, mientras que ahora estamos viendo en el último año cómo van pasando trenes entre 'pensaeta y pensaeta' de la señora Catalá y se van perdiendo todas las oportunidades que se ofrecen. De hecho, ¿alguien se recuerda que estamos en plena capitalidad verde?», ha planteado.

La representante de Compromís ha cargado contra la decisión de Vox de no apoyar la reprobación y ni siquiera tomar la palabra en el debate. «Invito a aquellos que se vanaglorian de ser valientes a alzar la mano cuando toca y demostrar la valentía en los momentos oportunos y no vociferando en la calle lo que después no hacen», ha afeado. «¿Dónde está la valentía de Vox?», ha interrogado.

En términos similares, el portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha preguntado a los ediles de Vox «si no se atreven a hablar porque les han amenazado con echarlos del gobierno».

Ha subrayado su «sorpresa» por el silencio de Vox, «cuando ha sido el único grupo en contra» de las fichas urbanísticas aprobadas hoy mismo para el Nou Mestalla. Y ha instado a la alcaldesa a romper con sus socios de gobierno, y a alcanzar consensos con la oposición.

Desde el PP, el concejal Juan Giner ha criticado la moción presentada por «carecer de sentido», ya que la concesión de licencias es un acto jurídico administrativo reglado. Asimismo, ha recriminado a la oposición la gestión del asunto del Nou Mestalla durante sus ocho años de gobierno y ha defendido la actuación del equipo actual.

En declaraciones antes del pleno a los medios de comunicación, el portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, ya había adelantado que no apoyarían la moción.

"gobierno fuerte y eficaz"

«Nosotros desde siempre lo que hemos pretendido es que el Ayuntamiento de València tuviera un gobierno fuerte y eficaz para gestionar los intereses de los valencianos. Y, simplemente por esa cuestión, por mantener un gobierno fuerte y estable que defienda los intereses de los valencianos y desde un punto de vista meramente institucional no podemos votar a favor de esa reprobación».

«Por razones meramente institucionales y porque para nosotros siempre ha sido el interés de los valencianos el primero de los objetivos y la finalidad por la cual estamos nosotros en este Ayuntamiento gobernando», ha insistido.

Por otra parte, y preguntado por el hecho de que Catalá no le haya incluido en la lista de ediles que la sustituirán durante el mes de agosto, Badenas ha considerado que es «una potestad de la Alcaldía de acuerdo con el reglamento interno del Ayuntamiento y es una potestad de la señora Catalá».