La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha tachado de «insolidario» al Gobierno de España por su postura hacia las autonomías respecto a la crisis migratoria y ha afeado las palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en las que instó a los partidos políticos a retratarse sobre la reforma del Reglamento de Extranjería cuya toma en consideración se vota este martes en el Congreso de los Diputados, asegurando que «se es racista o no se es racista».

«Trasladar estos comentarios, desde luego, sí que es profundamente insolidario», ha defendido Ana Dávila a su entrada a la Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebra este lunes en la sede del Ministerio que encabeza Saiz.

La consejera madrileña ha subrayado que «el que no está siendo solidario es el propio Gobierno de España con las comunidades autónomas», las cuales, ha insistido Dávila, son las que están «alertando desde hace ya casi un año» de esta situación que «pone en riesgo todo el sistema de protección de menores».

Así, la titular de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha reclamado al Ejecutivo central que empiece a trasladar a las autonomías «cuál es» su plan «para todas estas personas que están llegando» a España a través de la ruta canaria, a la que se ha referido como «la más peligrosa del mundo» y que «ya se ha llevado la vida, en lo que va de año, de más de 5.000 personas».

En este sentido, Ana Dávila ha defendido el aporte de información a las comunidades para que puedan «actuar de forma ágil» a la hora de «atender a todas esas personas» que traslada el Ejecutivo central desde el archipiélago.

Además, la consejera ha vuelto a reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para tratar este tema --la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, abrió la puerta el viernes a adoptar medidas legales contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si se niega a hacerlo-- o «la declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional».

Pide más recursos para vigilar las fronteras

A esto se suma la petición de que el Gobierno de España, a través de la agencia europea Frontex, incorpore recursos «para actuar en esa ruta canaria» y en todas las fronteras marítimas.

Ana Dávila ha lamentado la «poca información» con la que las comunidades llegan a esta sectorial, «dos folios y tres líneas» sobre los planes del Gobierno «para ponerse a trabajar en esta grave crisis migratoria».

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se ha referido también a la carta que envió el viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle medidas de control en el aeropuerto de Madrid Barajas, al que «el año pasado llegaron más de 400.000 personas en situación irregular».

La consejera ha vuelto a advertir de que los recursos de la Comunidad de Madrid para atender a los menores migrantes «están al 200%», con lo cual «es muy difícil incrementar el número de recursos a la velocidad que el Gobierno pone a disposición el número de menores» a atender.

«Insistimos en que los queremos atender de forma adecuada, de que esos menores se merecen una atención individualizada, muchos de ellos tienen perfiles especiales que hay que atender con recursos específicos y esa información tampoco la tenemos por parte del Gobierno. Tenemos los recursos colapsados, queremos dar una buena atención a todos los menores que debemos atender y, evidentemente, lo que queremos hacer es hacer las cosas bien», ha concluido Dávila a su entrada a la Sectorial.

La ministra acusa a dávila de "abrazar la desinformación"

Respecto a las declaraciones de Dávila, la ministra Elma Saiz ha acusado a la consejera también de «abrazar la desinformación». «Pues mire, estamos viendo que los mensajes que escuchamos por parte de la consejera de la Comunidad de Madrid son los mismos mensajes que escuchábamos por parte de Vox en pandemia, abrazando la desinformación. Eso es lo que tengo que decir», ha apuntado en declaraciones previas al inicio de la reunión.

La ministra ha acusado al PP de abrazar los mensajes «xenófobos» de Vox y ha añadido que «no caben medias tintas» en la reforma de la Ley de Extranjería.

«Por eso mi total condena a la desinformación, a abrazar los mensajes más xenófobos que estamos escuchando por parte de Vox y lo que demuestra es que el Partido Popular no acaba de romper con Vox y así es Vox el que ha abandonado al Partido Popular pero todavía el Partido Popular se resiste y sigue abrazando esos mensajes xenófobos en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones», ha asegurado Saiz.

Para la ministra, «no caben medias tintas» en la reforma de la Ley de Extranjería que ha propuesto el Gobierno y que llega este martes al Congreso de los Diputados. Se trata de la modificación del artículo 35 para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. «Porque en esta cuestión o se es solidario o no se es solidario. No caben medias tintas», ha afirmado.

La reforma de la Ley de Extranjería, que no se encuentra en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Inmigración, cuenta con el rechazo de ERC, Junts y Vox. Mientras, el PP, por su parte, anunció este domingo que no puede «facilitar la tramitación» de la Ley de Extranjería tras rechazar Moncloa sus condiciones.

Gobierno y ccaa abordan el borrador del reglamento de extranjería

Saiz ha convocado la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar el borrador del reglamento de Extranjería, sobre el que ha señalado que se trata de una herramienta «fundamental» para el desafío migratorio. En este sentido, ha explicado que «abre puertas que se encontraban cerradas siempre desde el rigor jurídico y desde el máximo respeto a los derechos humanos».

Igualmente, ha agregado que hay tres puntos de vista «muy importantes que son fundamentales en los esfuerzos migratorios», en alusión a la familia, la formación y el empleo. «Hoy es un momento muy importante donde ese borrador se somete a audiencia pública, desde un trabajo de escucha activa, de diálogo constante», ha expuesto la ministra.

En este punto, Saiz ha añadido que la política migratoria y el desafío migratorio tiene que ser abordado «como política de Estado, que es desde la lealtad institucional, la transparencia, el diálogo constante».

Precisamente, la ministra apuntó en febrero que el objetivo de la reforma del reglamento de Extranjería es el «de acompañar y ayudar en los procedimientos y aliviar cargas administrativas y facilitar dentro de los parámetros de esa migración regular, ordenada, segura con los derechos humanos en el centro, reducir las muchas figuras que hay ahora».