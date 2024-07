Bizkaia alcanza un nuevo máximo histórico, con 670.086 declaraciones de Renta23 presentadas y 557,6 millones a devolver

La Hacienda de Bizkaia ha alcanzado un nuevo máximo histórico, tras ha recibir 670.086 declaraciones de la renta de 2023, con resultado de 557,6 millones a devolver a los contribuyentes y 427,5 millones a ingresar en las arcas forales, de forma que el saldo global de la campaña es de 130 millones de euros a favor de los contribuyentes, lo que supone 53,8 millones más que en 2022, según ha informado la diputada foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno foral de este jueves, Berrojalbiz ha dado a conocer los principales datos de la campaña de Renta de 2023 en Bizkaia, desarrollada entre el 10 de abril y el 28 de junio.

La campaña de renta correspondiente a 2023 ha finalizado con la presentación de 670.086 declaraciones de IRPF, de las que 503.641, el 75%, han tenido resultado a devolver (a favor de las personas contribuyentes) con un importe total de 557,6 millones de euros en devoluciones, con una media de 1.107 euros devueltos por contribuyente.

El resto, 166.445 declaraciones, han resultado a ingresar, con un importe total de 427,5 millones de euros, y un desembolso medio del contribuyente a favor de las arcas forales de 2.569 euros. De esta forma, el saldo global de la campaña es de 130 millones de euros a favor de los contribuyentes (53,8 millones más que en 2022).

Berrojalbiz ha destacado que en la campaña de 2023 se ha vuelto a alcanzar un máximo histórico, tanto en el número de declaraciones presentadas como en el de devoluciones realizadas, lo que constata que «el nuevo modelo de renta que instauramos en 2020 funciona muy bien y cada vez está mejor valorado por la ciudadanía», que ha tenido a su disposición casi 900.000 borradores de declaración.

Entre las razones que explican este nuevo máximo histórico, Berrojalbiz ha apuntado el envío de un borrador de declaración a todas las personas de las que Hacienda dispone de datos económicos; el mantenimiento del nivel de empleo en 2023; y la incorporación a los borradores de declaración de las reducciones sobre la pensión de jubilación o incapacidad que cobran de la Seguridad Social las personas que cotizaban a mutualidades laborales antes de 1979, con la devolución de otros 107 millones de euros a 128.000 pensionistas.

También ha destacado las medidas adoptadas por la Diputación para paliar los efectos de la inflación, como la deflactación del 2% y deducción de 200 euros para rentas inferiores a 35.000 euros anuales, «que suman una inyección de liquidez para todos los contribuyentes, y en particular, para los más vulnerables, de 108 millones de euros en total», así como los 729 millones de euros que los contribuyentes han aplicado por deducciones sociales.

Al igual que en años anteriores, el canal digital ha sido el más utilizado para presentar la declaración, concretamente por ocho de cada diez personas, mientras el servicio telefónico es el que más consultas ha recibido con nueve de cada diez. Estos servicios han obtenido una valoración media de 9,01 puntos sobre 10 por parte de la ciudadanía.

De las 670.086 declaraciones de IRPF presentadas en la campaña Renta23, el 84,54% (566.523) corresponden a la modalidad individual y el 15,46% (103.563) a la conjunta. Además, el 65% de las declaraciones presentadas, 437.949, lo han sido sin modificaciones y solo en el restante 35% la persona contribuyente ha tenido que introducir datos adicionales o modificar alguno de los que aparecían en los borradores ofrecidos por la Hacienda Foral.

Las devoluciones se han realizado en un plazo medio de 2,1 días laborables desde la presentación de la declaración, periodo «sensiblemente inferior» al compromiso de 7 días adquirido por la Diputación.

Deducciones sociales

Los contribuyentes de Bizkaia han aplicado en sus declaraciones de IRPF deducciones que suman 729.129.734 euros, 36 millones más que en 2022. Las deducciones que han aplicado el mayor número de personas han sido las de descendientes (más de 161 millones) y la de adquisición de vivienda habitual (60 millones), mientras que las de discapacidad o dependencia (91 millones) y alquiler e inversión en vivienda (270 millones) son las que han supuesto una mayor deducción media.

Los contribuyentes han dispuesto de tres canales para presentar su declaración: digital, telefónico y presencial. El digital ha sido el elegido mayoritariamente, para ocho de cada diez presentaciones (78%), el teléfono ha recogido el 15,6% de ellas, mientras que en las oficinas se ha formalizado el 6,4%.

A las declaraciones presentadas a través de estos tres canales se suman otras 52.579 con resultado a devolver, que la Hacienda Foral ha tramitado de manera automática sin que el contribuyente haya tenido que realizar ninguna acción.

En total, se han realizado 528.557 consultas al servicio de atención personalizada de Hacienda Foral. De ellas, casi el 91% ha optado por el canal telefónico. Por su parte, el 9,3% ha acudido a alguna de las doce oficinas forales dispuestas para la atención presencial.

La atención personalizada ha sido prestada por 445 personas, de ellas 134 en el servicio presencial de las oficinas forales y 311 en el servicio telefónico.

Valoración

Berrojalbiz ha destacado que la valoración de los servicios ofrecidos por la Hacienda Foral por parte de las personas usuarias sigue creciendo y se sitúa ya en 9,01 puntos sobre un total de 10, lo que significa un nuevo récord.

La nota media alcanzada por los canales digitales (los que más suben) es de 8,5 puntos, mientras que en el servicio telefónico y en el presencial se rozan los 9,3 puntos. En total se han realizado 9.517 encuestas, 6.001 en el canal telemático, 1.500 en el telefónico y 2.016 en el presencial.

Patrimonio y grandes fortunas

De forma paralela a la de Renta se ha desarrollado la campaña para presentar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aplicado por primera vez en este ejercicio como un impuesto complementario al de Patrimonio.

Con respecto al Impuesto de Patrimonio se ha incrementado el número de contribuyentes respecto a ejercicios anteriores, hasta los 8.188, lo que supone un ingreso total de 93,7 millones de euros, 12 millones más que en la campaña anterior.

En cuanto al Impuesto de Grandes Fortunas, que afecta a aquellos que tienen un patrimonio superior a los 3 millones de euros, el número de contribuyentes ha sido de 42, lo que ha supuesto un ingreso de 974.320 euros.

Campaña "muy positiva"

Tras dar a conocer los datos de la campaña de Renta23, Itxaso Berrojalbiz ha hecho una valoración «muy positiva» y ha destacado que los resultados «ponen de manifiesto la evolución del nuevo modelo de presentación de la declaración implantado en 2020», que «nos permite llegar a un mayor número de contribuyentes y facilitarles al máximo el cumplimiento de sus obligaciones haciendo más sencillos y ágiles los procesos de devolución o de ingreso de la deuda tributaria».

«Y respondiendo, además, a las necesidades que puedan surgir de una manera dinámica, como ha quedado demostrado este año con la necesidad de adecuar los borradores a las sentencias del Tribunal Supremo correspondientes a los mutualistas», ha subrayado.

No obstante, Berrojalbiz ha dicho que no quieren caer «en la autocomplacencia» y ha asegurado que van seguir trabajando en «este proceso de escucha y mejora continua, en nuestro afán de no dejar a nadie atrás y en beneficio de los vizcaínos».