La DPZ da comienzo este jueves, con el escritor Jacobo Bergareche, a la undécima edición de su principal ciclo literario 'Conversaciones entre autores y autoras' que este año muda de piel para incorporar una segunda voz que conduzca los encuentros literarios programados en diez localidades de la provincia además de la capital aragonesa por los que pasarán también Rafael Navarro de Castro, Sara Torres, Jesús Carrasco y Gioconda Belli.

Todos ellos conversarán con la actriz y poeta aragonesa Lucía Camón, que aportará su visión femenina y una «especial sensibilidad» por el mundo rural, tal y como ha destacado este jueves el diputado delegado de Archivos y Bibiotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, en la presentación del ciclo que también ha contado con la participación de la propia Camón y de Jacobo Bergareche, autor de 'Los días perfectos', 'Las despedidas' y 'Estaciones de regreso', entre otros trabajos, que este jueves estará a las 20.00 horas en el antiguo salón de plenos de la DPZ, el viernes en Calatorao --18.00 horas en el salón de actos de la Casa de Asociaciones-- y en La Muela --20.00 horas en la biblioteca--.

«El ciclo pretende llevar a los autores a diferentes localidades para provocar un encuentro y un diálogo muy enriquecedores tanto para el público como para los propios autores», ha destacado Latorre.

Una iniciativa con la que llevar la cultura a localidades más grandes y mucho más pequeñas, «un derecho democrático» el hecho de llevar «de primera mano» la «cultura de calidad» a juicio de Camón, «muy motivada» por poder conversar con los autores, un «regalo» y un «lujo» que ha considerado alineado «con lo que hago y lo que soy».

Las restantes localidades escogidas para esta edición son Villarreal de Huerva, Longares, Morata de Jalón, Muel, Pina de Ebro, Cadrete, Arándiga y La Almunia de Doña Godina.

Rafael Navarro de Castro estará en Villarreal de Huerva el 7 de agosto y un día después acudirá a Longares y Zaragoza. Sara Torres --'La otra genealogía', 'La seducción', 'Lo que hay', visitará Morata el 28 de agosto y Muel y Zaragoza el día 29. Jesús Carrasco estará en Pina de Ebro el 18 de septiembre y un día después en Cadrete y Zaragoza y cerrará el ciclo Gioconda Belli en Zaragoza el 10 de octubre y el día 11, víspera del Pilar, en Arándiga y La Almunia.

«Son todos ellos autores muy interesantes que abordan asuntos actuales que están en los debates de cómo nos planteamos la vida», ha destacado la actriz y poeta aragonesa, que conducirá las conversaciones con el ánimo de guiar a los asistentes por las obras de sus autores. «Yo misma como espectadora he asistido a este ciclo y se crea un ambiente muy especial, a veces con apenas diez o quince personas que sí, son pocos, pero presentan una sensibilidad especial», ha señalado.

A ese respecto, Camón ha apuntado la diferencia de un ciclo como este en grandes ciudades, «donde muchas veces podemos llegar a estar hartos de presentaciones y coloquios, y en pueblos pequeños, »donde representa algo muy especial".

Una percepción sobre la que la DPZ experimentará como le afecta el periodo estival, tal y como ha reconocido Latorre: «Vamos a ver cómo influye que sea verano en pueblos que ahora estarán llenos y cómo se comporta la propia capital».

Este mismo jueves podrá comprobarse en la conversación con Jacobo Bergareche, que, recién llegado del fresco Lequeitio, se ha presentado en la capital aragonesa preparado para la primera de calor con un sombrero y en pantalón corto.

«Me encanta esta iniciativa de llevar gente a los pueblos, me gusta mezclarme y me resulta muy enriquecedor», ha comenzado el escritor vasco, buen conocedor de la provincia de Huesca y que llama a «aprender a mirar» allí donde va: «Muchas veces no sabemos ni nombrar las plantas, los pájaros, los distintos árboles, los vientos, y mucha gente pasa por la vida a ciegas y estas visitas permiten tener una toma a tierra con la realidad», ha valorado.