Satse, dispuesto a participar en el Pacto por la Salud propuesto por Pradales que "marca un cambio de tendencia"

La secretaria general del Sindicato de Enfermería-Satse, Amaia Mayor, ha mostrado la disposición del sindicato de formar parte del Pacto por la Salud anunciado por el lehendakari, Imanol Pradales, «una línea estratégica de trabajo» en la que incluye al sindicato «como parte de la posible solución» y ha defendido que «la actitud de escucha a las y los profesionales debe marcar una nueva era» en Osakidetza. «Nos parece una buena noticia y entendemos que marca un cambio de tendencia», ha destacado.

Acompañado por el consejero de Salud, Alberto Martínez, el lehendakari se ha reunido con la secretaria general del Sindicato de Enfermería Satse, Amaia Mayor, y la secretaria de Organización, Marta Ferrero, dentro de la ronda de contactos con profesionales sanitarios que ha iniciado este miércoles.

Tras el encuentro celebrado en el Palacio de Ajuria Enea, la secretaria general de Satse ha comparecido ante los medios de comunicación y ha agradecido «el gesto» del lehendakari y del consejero de Salud de invitarles a «poder compartir posturas».

Según ha explicado, han trasladado a Pradales y Martínez lo que el sindicato considera que son «los ejes de actuación para la implementación de medidas que mejoren la situación de Osakidetza».

«La actitud de escucha a las y los profesionales debe marcar una nueva era. Las sensaciones en este sentido son buenas, y queremos formar parte de ese Pacto por la salud anunciado por el lehendakari», ha avanzado.

En este sentido, ha afirmado que Osakidetza presenta una «situación compleja» y ha compartido el diagnóstico de que la situación actual «deriva de algunas cuestiones que vienen de lejos». «Tenemos una falta de profesionales, que entendemos que es un condicionante importante, pero no es el único», ha señalado.

Por ello, cree que «las soluciones y los objetivos que se plantean requieren que se implementen en medidas diferentes» y han presentado en la reunión con el Gobierno Vasco un dossier con cuatro ejes estratégicos.

Satse ha reclamado un nuevo modelo de Atención Primaria, actualizar las condiciones de trabajo, estabilizar el empleo y dimensionar adecuadamente la plantilla de Osakidetza, reconocer y visibilizar al personal, eliminando cualquier tipo de discriminación entre colectivos profesionales.

También apuestan por la negociación colectiva, «que es fundamental para abordar y tratar todos los aspectos anteriores» y por «buscar soluciones que sean consensuadas a los problemas actuales, que son de alta complejidad».

Reunión con el consejero

«Hemos podido profundizar en algunas medidas, otras se han quedado en el tintero. Le hemos pedido al consejero de Salud una nueva reunión bilateral para que podamos hablar más allá de aquellas cuestiones concretas. Ha estado dispuesto a que tengamos esos encuentros, el gesto que agradecemos», ha informado.

Además, ha explicado que el lehendakari y el consejero les han trasladado una «invitación formal» para tomar parte en los encuentros de los grupos de trabajo para llevar adelante ese Pacto por la Salud. «Nos parece una buena noticia y entendemos que marca un cambio de tendencia», ha insistido.

Preguntada sobre si Satse se plantea «bajar la presión sindical» tras este encuentro, Mayor ha defendido que su sindicato «siempre está a favor de la lucha de los derechos del personal», de forma que «en aquellas cuestiones en las que sea necesaria la movilización, no la vamos a dejar de lado nunca».

«Eso no tiene nada que ver con que, a la par, no seamos un sindicato que trabaja mucho, que trabaja en favor del acuerdo, que eso supone siempre proponer y dialogar. Creemos que ambas cuestiones no son incompatibles», ha subrayado.

Asimismo, ha resaltado que Satse no es un sindicato que busque «la movilización por la movilización o la confrontación» porque cuando se moviliza, lo hace «por los derechos del personal, que son legítimos, buscando responder problemas que realmente existen para la plantilla y que entendemos que hay que abordar».

La responsable de Satse ha destacado que ha sido un encuentro «muy cercano» en el que lo que se plantea por parte del Gobierno Vasco es «una línea estratégica de trabajo» en la que incluye al sindicato «como parte de la posible solución».

«En ningún momento se nos ha pedido una contrapartida o bajar la tensión o paz social. Creo que además no sería una cuestión que este sindicato estaría en favor de hacer. Para nada el tono y la situación de la reunión, que ha sido francamente satisfactoria, iría en ese sentido», ha concluido.