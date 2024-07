Azcón: "El plan de regeneración de Sánchez es una ley para salvar al soldado Begoña Gómez, a su hermano, a su familia"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado el plan de «regeneración democrática» esbozado este miércoles en el Congreso de los diputados por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por tratarse, en realidad, «de una ley para salvar a la soldado Begoña Gómez, al hermano del presidente, para salvar a su familia».

Azcón ha hecho esta consideración durante su intervención en la jornada 'Comunicación, incomunicación, y comunicaciones' en la que se ha presentado un macrosondeo elaborado por Periodismo 2030, Metroscopia y Fundación AXA sobre la opinión de los españoles en cuestiones como la democracia y los medios de comunicación.

Para el presidente aragonés «resulta muy difícil de creer que quien viene a hablar de regeneración democrática no esté planteando en realidad un debate que tiene una relación directa con lo que le ha ocurrido con su mujer». Azcón ha aludido a la investigación abierta por un juzgado a la esposa de Sánchez, a la que éste, según ha planteado, «quiere salvarla desviando el foco».

Azcón ha sugerido al presidente del Gobierno que lo que ha de hacer «es responder a las preguntas de los periodistas y tratar a todos los medios de una forma semejante porque no puede ser que el presidente del Gobierno sólo se preocupe de dar entrevistas a los medios de comunicación en los que se vaya a sentir más cómodo», le ha afeado.

«Cuando quieres hablar de la libertad de prensa lo que tienes que hacer es predicar con el ejemplo y por eso yo en cada ocasión que comparezco ante los medios de comunicación permito que me hagan preguntas. No una, ni dos, ni tres. Y, habitualmente, las preguntas se acaban antes de que mi querido director de comunicación diga no hay más preguntas. Alguna vez a la séptima pregunta he dicho ya, vale, ya, no hay más preguntas», ha defendido.

Como ejemplo, Azcón se ha referido a las preguntas realizadas este martes en el túnel de Somport: «Nosotros queríamos hablar de las conexiones entre Francia y España, de las inversiones que los distintos gobiernos habían hecho, pero las preguntas no fueron sobre Francia, las preguntas fueron sobre la crisis de Gobierno. Y sé que me van a preguntar sobre el Reglamento de las Cortes, la presidencia de las Cortes o las declaraciones de los exconsejeros del Gobierno de Aragón».

Para el presidente del Ejecutivo aragonés, resulta «incomprensible» que Sánchez hable de «regeneración democrática» y de medios de comunicación «no solamente no permitiendo preguntas sino ni siquiera habiendo medios de comunicación».

Una práctica que ocurre a su juicio en un momento «extraordinariamente grave» porque «los problemas personales del presidente del Gobierno están enturbiando la calidad de la democracia de este país y han llevado al Ejecutivo a cuestionar la libertad de prensa y la independencia de medios de comunicación, que están haciendo un trabajo extraordinario», ha sostenido.

Ello está contribuyendo, según ha opinado, a «un deterioro de la democracia». Y el «pilar» de ese deterioro es «la falta de independencia y la colonización de cargos del PSOE en instituciones que deberían ser independientes». Al respecto, Azcón ha mencionado el CIS, RTVE, el Banco de España y el Fiscal General del Estado, de quien ha valorado que se encuentra «al borde de la imputación».

También ha imputado una gran responsabilidad a Sáchez por lo que el presidente llama «cambios de opinión»: «Yo me niego a normalizar las mentiras permanentes del presidente del Gobierno, que son objetivas, indiscutibles, sobre los indultos, sus alianzas con Bildu, la amnistía», ha enumerado.

Frente a ello, el presidente aragonés ha defendido la necesidad de contar con «periodistas con rigor y periodistas independientes», y se ha mostrado convencido de que «la sociedad va a responder»: «Estoy convencido también de que los medios de comunicación independientes van a hacer su papel porque la auténtica regeneración que necesita este país es un cambio de gobierno, la alternancia política».