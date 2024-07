El Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado este lunes un minuto de silencio en repulsa por los cinco asesinatos machistas de este pasado fin de semana. La alcaldesa Natalia Chueca ha calificado de «dramática» la cifra de mujeres asesinadas y llamado a la «unidad» de la sociedad para condenar este tipo de comportamientos.

La concentración ha estado encabezada por la alcaldesa, Natalia Chueca y los portavoces de los diferentes grupos municipales. A ella se han sumado el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, además de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. Un momento de respeto que ha sido roto por los aplausos de los asistentes.

Natalia Chueca ha lamentado la «dramática» cifra de mujeres asesinadas en España en lo que llevamos de 2024 y ha instasdo a la unidad: «Tenemos que mostrarnos unidos como sociedad condenando estos comportamientos que no tienen ningún tipo de justificación y que no nos podemos permitir porque detrás de cada ataque a las mujeres hay sufrimiento, no solamente de las propias mujeres, sin duda, sino también de los niños porque creo que son ya 18 los niños que se han quedado huérfanos», ha argumentado.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha lamentado «profundamente» el «demoledor» año 2024 en cuanto al número de mujeres asesinadas, pendiente de actualizar con los seis últimos feminicidios ahora mismo bajo investigación por parte de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género.

Entre ellos, se encuentra el de Ejea de los Caballeros, en el que el único detenido ha pasado este lunes a disposición judicial, según ha confirmado Beltrán: «Estamos pendientes de que se levante el secreto del sumario para poder terminar de perfeccionar toda la información que se manda a Madrid y, en cuanto se determine que se trata de un caso de violencia de género, organizaremos un minuto de silencio frente a la Delegación del Gobierno», ha explicado.

Para el representante del Ejecutivo central en la Comunidad, «hay que seguir mandando el mensaje de que se despliega una amplísima red de apoyo a nivel estatal que se traslada a las comunidades autónomas, a los municipios, a las asociaciones para que ninguna mujer se sienta sola, ni desamparada, para que pida ayuda, busque recursos, se acerque a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a un punto violeta o a cualquiera de las dependencias donde pueda ser atendida», ha subrayado, con la esperanza de que «entre todos, podamos empezar con la disminución de esta curva que hemos tenido este año que está siendo absolutamente demoledora», ha concluido.

Por último, para la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se trata de una «lacra social» frente a la que ha llamado a «la unión» de todas las fuerzas políticas. «Vemos que, por más medidas que se toman, seguimos teniendo unas cifras inadmisibles», ha lamentado.

Una «lacra» que, según ha remarcado, «afecta sin distinción de edad, de origen, de nacionalidad, de situación social o económica» y ante la que, además de medidas como el refuerzo de la seguridad y de la coordinación institucional, judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha instado a «un gran acuerdo» de todas las formaciones políticas, así como «trabajar mucho en la educación y la prevención» ante las «edades muy tempranas en las que también se dan estos casos».