Compromís pide la comparecencia de Mazón y del Consell para saber si siguen con el "pacto de la servilleta" con Vox

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha anunciado la presentación de dos propuestas en la cámara autonómica para que el lunes comparezca en el pleno el 'president' de la Generalitat, Carloz Mazón, tras la salida de Vox del Consell, que supone además la pérdida de la mayoría parlamentaria.

«Queremos saber cuál es su programa de gobierno, porque Mazón firmó el pacto de la servilleta con Vox» y le ha retirado «su confianza parlamentaria». En el caso de que tenga un nuevo programa de gobierno, Baldoví sostiene que el 'president' debería someterse a una cuestión de confianza. «Si Abascal anunció que no había apoyo parlamentario, Mazón no lo tiene y por tanto, cuestión de confianza», ha zanjado.

En esta línea, preguntado por si cree que el PP podrá seguir teniendo mayoría parlamentaria que pueda permitir estabilidad en la gobernabilidad, ha dicho que «dependerá de Vox» y «de si son coherentes con aquello que dijo el señor Abascal anoche o si, al final, era todo postura».

Elecciones

Al respecto, en declaraciones a los medios para valorar la situación, ha recalcado que si no cuenta con mayoría parlamentaria «lo que tiene que hacer Mazón es convocar elecciones. Compromís estamos preparados. No le tenemos ningún miedo. Estamos preparados para combatir, para hacer las elecciones y ahora que Mazón ha enseñado su verdadera cara, muchos ciudadanos que no fueron a votar, después de un año de gobierno, saben quién es».

Asimismo, Compromís ha presentado una interpelación urgente, que prevé el reglamento, para preguntar al Consell cuál será su programa de gobierno: «Si va a seguir con el pacto de la servilleta o va a haber un nuevo pacto de gobierno».

A juicio de Baldoví, lo que se ha demostrado es «el fracaso del personal de la apuesta» de Mazón al pactar con Vox tras las elecciones del 28 de mayo, y ha recalcado que «si ha habido un auténtico gobierno del Titanic ha sido del Partido Popular, que no ha durado un año», en alusión al nombre que recibía el Botànic de la oposición 'popular' cuando estaban al frente del Consell.

Para Baldoví, «Mazón ha asumido todo el marco de la extrema derecha en todas las leyes que se han hecho» en la cámara autonómica, por lo que sostiene que los ciudadanos «tienen derecho a saber» si hay un nuevo programa de gobierno. «Y si no hay, Mazón se debería someter a una moción de confianza para saber si tiene el apoyo parlamentario para poder seguir como presidente», ha avanzado.

«Mazón no puede decir hoy como si no hubiera pasado nada, de una manera absolutamente ufana, triunfalista... No, queremos saber si tiene ese apoyo parlamentario», ha insistido. Baldoví ha afirmado que el 'president', en este año, «ha asumido completamente el marco de la extrema derecha», por lo que Compromís seguirá haciendo oposición, descartando así apoyos parlamentarios al PP porque son programas «diametralmente opuestos».

Así, preguntado por si apoyarían la renovación de órganos estatutarios de no estar Vox, se ha referido a la pasada legislatura. «Lo que no puede ser es hacer muchas trampas al solitario, es decir, cuando el PP tenía la posibilidad de renovar, no quiso y ahora sí que quiere», ha reprochado y ha descartado darle ningún apoyo. «Estamos en las antípodas. Hemos visto recortes en servicios públicos, en sanidad, en educación, en servicios sociales. Hemos visto ataque al valenciano. Hemos visto, con leyes, para intentar controlar la televisión pública valenciana y la agencia antifraude. Somos como el aceite y el agua, no tenemos nada que ver», ha concluido.

Dimisión de massó

Por otra parte, Baldoví sostiene que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox) debería dejar su cargo «si fuera coherente» ya que su partido ha dejado de dar apoyo parlamentario al PP. «Ella está de presidenta en virtud de un pacto», ha dicho, y ha cuestionado que se «aferre el cargo». «La integridad... Ejem, ejem», ha ironizado.