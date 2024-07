La Junta anuncia que la US ha "vuelto a hacer" una propuesta para la adscripción de San Juan de Dios tras la "presión"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este jueves en el pleno del Parlamento que «hoy mismo, la Universidad de Sevilla (US) nos ha vuelto a hacer una propuesta de adscripción del Grado de Enfermería que se imparte en el centro San Juan de Dios». «Gracias a la presión que hemos hecho a las universidades para que Sevilla reconsidere su postura», ha sostenido Gómez Villamandos, que ha agradecido al rector de la US, Miguel Ángel Castro, el envío «esta misma mañana» de un escrito «solicitándonos iniciar de nuevo un proceso de negociación». «Teníamos razón», ha refrendado el consejero.

«Es una magnífica noticia que se vaya a mantener la oferta de 75 plazas. No podemos permitirnos el lujo de perder ni media plaza en el área de Enfermería», ha defendido el consejero, que ha acusado a los rectores de «mentir» y de practicar el «populismo» porque «no venía una nueva universidad privada; se trataba de dar cobertura académica temporal hasta que se pudiera adscribir a una universidad andaluza». Asimismo, ha acusado al PSOE de «obligar» en su momento a la Pablo de Olavide (UPO) a tener un centro adscrito, el San Isidoro, «una imposición» frente a la postura de la Junta que «no va a obligar a nadie porque respetamos la autonomía universitaria», ha sentenciado, recordando que con la propuesta se salvaguardaban, además, medio centenar de puestos de trabajo.

De esta forma, el consejero de Universidad ha cerrado sus réplicas a las cuatro preguntas formuladas en el Pleno sobre la propuesta de adscripción del Grado de Enfermería de San Juan de Dios a la Universidad de Comillas, en Madrid. Un asunto que fue abordado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) este pasado martes y en el que los rectores mostraron su rechazo frontal al entender que con ella se abría la puerta a una «privatización exprés» del sistema universitario andaluz. Fuentes académicas consultadas por Europa Press explican que el paso dado por la US se enmarca en la intención de «buscar una solución».

La diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha acusado al consejero de autorizar privadas «como champiñones» y le ha afeado que «ocultara» a los rectores la petición de San Juan a Comillas para adscribir su Grado de Enfermería a este campus privado madrileño. «Perplejos nos hemos quedado», ha dicho. Por parte de Por Andalucía, la parlamentaria Esperanza Gómez ha insistido en que las universidades privadas «no están aportando nada nuevo» al sistema público andaluz y ha acusado a la Junta de permitir «vender títulos por dinero».

Los socialistas, por su parte, han acusado al Gobierno de Juanma Moreno de «abrir la veda para que entren sin control parlamentario» más universidades privadas. «Los estudiantes se merecen a un consejero que nos les mienta», ha criticado el PSOE. En este punto, Gómez Villamandos ha reclamado «independencia» a los rectores y ha deslizado que «alguno de nuestros rectores ha sido secretario general con el PSOE y otros han presumido y presumen de una estrecha relación y amistad con ministros y ministras andaluzas».

«Los rectores representan a las universidades pero también deben representar su prestigio. Nuestras comunidades universitarias tienen el suficiente prestigio, más allá del que tengan sus rectores, y no tienen que tener miedo de que llegue una institución privada», ha remarcado el consejero, que ha asegurado que hace «más de un año» comunicó al rector de la UPO y presidente de la Asociación de Universidad Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, que se adscribiera San Juan de Dios, lo que rechazó.

La escalada de las acusaciones entre los rectores y la Junta ha alcanzado esta semana su punto máximo con la adscripción de Enfermería de San Juan de Dios a Comillas. Este pasado miércoles, los rectores mostraban en un comunicado su «asombro por las falsas acusaciones vertidas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación después del CAU celebrado en Jaén, donde los rectores andaluces votaron desfavorablemente el informe preceptivo sobre la autorización para que la Universidad Pontificia Comillas comience a operar en Andalucía el próximo curso, convirtiéndose así en la sexta universidad privada de la comunidad, de aprobarse también las otras dos que todavía están en tramitación parlamentaria».

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, Francisco Oliva, expresaba el «malestar» por las palabras de la Consejería, que afirmó que «los rectores reclaman en el CAU el cierre del Centro de San Juan de Dios». Estas palabras, sostenía Oliva, «distan mucho de la realidad y tienen poco o nada que ver con los hechos objetivos en torno a este asunto». Oliva resaltaba de hecho que «si tan loables fueran las intenciones de la Junta de Andalucía, esta cuestión se hubiera hecho pública en el mes de marzo, cuando Comillas formalizó su solicitud, o en el CAU celebrado el 22 de mayo en Córdoba, donde los rectores preguntamos explícitamente por esta cuestión y se negó la mayor en la propia sesión del órgano consultivo».

En la oferta de plazas aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) para el próximo curso 2024-2025 no figura ninguna para primer curso del Grado de Enfermería en el centro de San Juan de Dios en Bormujos (Sevilla), centro adscrito a la Hispalense durante 17 años en virtud a un convenio que finalmente no se renovó y que derivó en que la US presentara un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional al elevar la oferta de plazas la Junta al Ministerio para su aprobación, como así fue. La US consideraba «una intromisión» que la Consejería de Universidades de la Junta aceptara nuevas plazas de alumnos de Enfermería en Bormujos, «obligando a la Universidad de Sevilla a mantener el acuerdo de adscripción, una decisión que atenta gravemente contra el principio de autonomía universitaria».