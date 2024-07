El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha cuestionado la visita del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a La Moncloa antes de que empezara el máster impartido por la mujer del presidente de España, Begoña Gómez, y ha subrayado que ella no cumplía los requisitos para su cátedra.

«Habrá que saber a cuántos domicilios de candidatos a directores de cátedra ha ido el rector Goyache a preguntar si puede hacer algo por esa persona», ha planteado en una entrevista con Europa Press.

Díaz-Pache ha insistido en la importancia de la comisión de investigación registrada por el PP en la Asamblea para dilucidar si hubo trato de favor con Gómez en la UCM. Ha destacado que para dirigir una cátedra extraordinaria hay que tener «una vinculación permanente laboral con la Universidad», cosa que «Gómez no tiene» al igual que no es licenciada, otro de los requisitos.

«El rector puede salvar estas condiciones de forma justificada. Tenemos que saber la explicación de cuál es esa justificación, si son méritos académicos, científicos, literarios o cuáles son los méritos», ha lanzado Díaz-Pache, quien ha puesto en el foco que de las 54 cátedras extraordinarias de la UCM solo una ha sido por este cauce, que «es la de Begoña Gómez». «Si no hay una justificación tendremos que pensar que será porque es la mujer del presidente del Gobierno», ha deslizado.

Reclama explicaciones de gómez

El portavoz 'popular' espera que tras posponerse la declaración de Gómez en los Juzgados de Plaza de Castilla al 19 de julio, esta «dé explicaciones» de lo que cree que ha sido un «evidente uso de su posición como mujer del presidente del Gobierno para hacer negocios», conseguir «cátedras para las que no está capacitada», recomendar empresas para que «le concedan contratos públicos» o para «intermediar en negocios de empresas que luego son rescatadas por el Gobierno».

«Cuando han ocurrido todas esas cosas de forma tan, para mí, obscena, hemos pasado muchas semanas, muchos meses y no hemos obtenido nunca ninguna explicación», ha afeado Díaz-Pache, quien ha criticado, además, que se hayan pedido explicaciones desde la izquierda ante «un caso sangrante de utilización de esa posición de forma irregular, es decir, que esto es un claro caso de trato de favor y de corrupción para los negocios».

Lista de comparecientes, aún en borrador

Preguntado por si llamarán tanto a Goyache como a Begoña Gómez a declarar en la Asamblea de Madrid, ha expuesto que de momento tienen un «primer borrador» de las personas que cree que podrían participar en esta comisión y «arrojar un poco de luz» pero que aún «no está cerrado».

Díaz-Pache ha recordado que tras registrarla a principios de junio, no se constituirá hasta septiembre y no arrancará hasta octubre. «Estamos haciendo una lista provisional, pero tendremos que verlo. Yo creo que no se puede permitir que una persona haga daño a la imagen de la universidad pública», ha cargado el portavozz.

Ha sostenido que ni los profesionales ni los alumnos «merecen tener una universidad que hasta ahora es tan prestigiosa» como la UCM tenga una «sombra de duda de cómo se hacen sus cátedras, másteres o titulaciones».

«Es necesario devolver ese prestigio, activar y arrojar luz para separar estos casos que podrían ser de nepotismo o de trato de favor y lo que es el resto de la universidad que sigue funcionando perfectamente y que tiene igual prestigio», ha concluido.