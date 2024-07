Martínez escuchará a los profesionales sanitarios para lograr "entre todos" la sanidad "que necesitamos y nos merecemos"

El consejero de Salud, Alberto Martínez, se ha comprometido a «escuchar» a los profesionales sanitarios para tomar «decisiones firmes» en la «dirección adecuada» para conseguir «entre todos» la sanidad «que necesitamos y nos merecemos».

Martínez ha visitado este lunes el ambulatorio de Repélega de Portugalete, centro de salud integrado en la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces que le corresponde, como escenario de su primer acto público al frente de la sanidad pública de Euskadi.

En declaraciones a los medios tras visitar el ambulatorio y reunirse con su equipo de profesionales, Martínez ha defendido el derecho a una salud «pública, universal, de calidad y humana» y ha mostrado su compromiso con una Osakidetza «cercana a los pacientes y consciente de la importancia de la Atención Primaria, que no sólo es la puerta de entrada de nuestro sistema de salud, sino que es la base de nuestro sistema de salud, ya que en Atención Primaria se atienden y se resuelven más del 80-85% de nuestras patologías».

En esa línea, Martínez ha señalado que «para poder tener un sistema de salud fuerte y potente tenemos que tener una Atención Primaria de calidad».

Según ha explicado, se ha desplazado hasta este ambulatorio de Portugalete para tener un encuentro con los profesionales, «para agradecerles su trabajo del día a día, pero sobre todo para escucharles», porque, según ha asegurado, una de las prioridades de su Consejería va a ser «escuchar a los profesionales para poder tomar decisiones firmes, pero que sobre todo estén en la dirección adecuada para poder conseguir entre todos un sistema de salud, una sanidad, que necesitamos y que nos merecemos».

Sobre la necesidad de más profesionales sanitarios, el consejero ha recordado que este año los médicos terminarán la formación MIR el próximo septiembre en vez de en el pasado mes de mayo, «un retraso por el efecto del covid que genera una dificultad para disponer de médicos».

Además, ha recordado que un médico «estudia durante seis años una carrera, está un año estudiando el MIR, con lo que ya son siete, y están cuatro años haciendo una especialidad, en este caso, de Medicina de Familia», por lo que «en total son once años».

Martínez ha lamentado que el Ministerio de Salud «ha considerado que no podían acabar dos meses antes, a pesar de que son once años, por lo que el anterior equipo ha tenido que hacer una adaptación a la situación que teníamos, que es una situación de disminución del número de médicos, porque la promoción entera de médicos no acaba hasta el mes de septiembre».

Sobre la ronda de contactos que iniciará el lehendakari, Imanol Pradales, para aborar, entre otros asuntos, un Pacto por la Salud Pública, ha dicho que es «una responsabilidad del lehendakari, que está dando respuesta a un compromiso que tenía». En cualquier caso, ha asegurado que «el que se pudiera ampliar el consenso sobre el sistema de salud sería una noticia extraordinaria para todos los vascos».

En relación a los próximos presupuestos, ha indicado que el nuevo equipo del Departamento está «conociendo el detalle, una tarea en estos momentos compleja y apasionante». «Estamos tomando conocimiento del detalle y las claves serán una Osakidetza cercana, pero también una que escucha a los profesionales», ha reiterado, para insistir en que todas las actuaciones de su Consejería serán «de escucha, para tomar medidas que algunas las comentaremos, y otras las irán percibiendo los ciudadanos poco a poco en el día a día».

En cuanto a la situación del Servicio Vasco de Salud, ha indicado que «el diagnóstico inicial es que tenemos una Osakidetza que se ha desarrollado durante los últimos 40 años y, durante este tiempo, nuestra sociedad ha avanzado mucho más rápido».

En esa línea, ha señalado que «las tasas de envejecimiento que hay en Euskadi son las más altas de todo el Estado, la cronicidad es la más alta, y la demanda de asistencia es muy alta, porque antes nadie se hacía una resonancia y, ahora, a partir de los 60 años no hay nadie casi que no se la haya hecho».

Martínez ha remarcado «hay un cambio en nuestra sociedad que ha sido mucho más rápido que todo el desarrollo de Osakidetza y tenemos que adecuar las estructuras». «Eso va a ser a medio plazo, mientras que en el corto plazo intentaremos ir tomando medidas para que la percepción del ciudadano sea de mayor calidad». En cuanto a los resultados, ha dicho que si el lehendakari se ha dado de plazo un año «será un año».

Horarios en verano

Por último, presuntado si se mantendrán los horarios de verano en Atención Primaria, Alberto Martínez ha recordado que los horarios establecidos vienen de la anterior consejera y «ya no hay ocasión» de cambior porque «se ha hecho un planteamiento de una adecuación de medios en función de los recursos que teníamos».

«Esa es la planificación que hay, más allá de que haya una incidencia determinada, esa es la estructura que tenemos planteada para el verano», ha concluido.