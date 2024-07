Antonio Sanz: "Una cosa es avanzar en la apuesta por el turismo sostenible y otra la turismofobia, que no es el camino"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado sobre la 'turistificación' que «se debe ser sensibles a todas las posiciones que hay, respetarlas, pero también se debe ser prudentes porque estamos hablando de una actividad económica fundamental de la que vive de manera muy importante Andalucía». «Una cosa es avanzar en la apuesta por el turismo sostenible y otra es la turismofobia. Creo que ese no es el camino», ha añadido.

En rueda de prensa, Sanz ha indicado que «cada vez hay más lugares de Andalucía que se benefician del turismo y solo este verano la previsión es que se puedan crear cerca de 500.000 puestos de trabajo y el impacto económico sea de unos 8.000 millones de euros».

«La potencia del turismo tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla y evidentemente tenemos que hacer una apuesta, Andalucía trabaja para que el turismo sea una actividad sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental y creo que estamos consiguiendo resultados positivos», ha añadido.

«Una cosa es avanzar en la apuesta por el turismo sostenible y otra es la turismofobia y creo que no debemos de encaminarnos hacia esas posiciones, ese no es el camino, otra cosa es equilibrar, lógicamente, la apuesta por el turismo sostenible», ha subrayado.

El consejero ha recordado que la evolución del sector es «muy importante», señalando que los salarios han crecido un 7% en los últimos dos años y la tasa de temporalidad se ha reducido un 27%, «por tanto, ese sector está mejor que nunca». «Por eso hablo de prudencia, no vayamos a ir más lejos y, precisamente, dar paso atrás», ha afirmado.

Sanz ha asegurado que el Gobierno andaluz «ha hecho sus deberes en relación con el intento de frenar la vivienda de uso turístico y está a disposición de los ayuntamientos un instrumento, que es un decreto, porque se reconoce la competencia para frenar los pisos turísticos, el ayuntamiento que considere lo puede ejercer».

Además, el consejero ha defendido que «Andalucía no es un destino saturado, tenemos casos que sí lo es, no en Andalucía, fuera y esos movimientos fuera de Andalucía, lógicamente, estén defendiendo sus intereses, pero es que Andalucía hoy no es un destino saturado». «Venecia sí lo es, y recibe el mismo número de visitantes en un año que toda Andalucía, pero es que las características no son las mismas. En Andalucía solo se dan determinadas tensiones en algunas ciudades, pero en absoluto estamos hablando de destino saturado», ha incidido.

Sanz ha aseverado que «en este momento lo que estamos creciendo es en turismo de calidad y se debe trabajar por proteger una fuente económica fundamental y de creación de empleo en Andalucía». Así, finalmente, ha pedido «prevención, porque Andalucía, desde luego, no está saturada como para llegar a determinadas conclusiones o propuestas que en algún otro sitio o países será necesario, pero en Andalucía aún no lo es».