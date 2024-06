27/06/2024 Un vehículo antiguo sin etiqueta aparcado, a 27 de junio de 2024, en Madrid (España). El periodo de aviso para los turismos con acceso restringido a Madrid Zona de Bajas Emisiones, los que no tienen etiqueta, para el exterior de la M-30 finaliza el próximo 30 de junio y se empezarán a sancionar los accesos indebidos. A partir de la medianoche del 1 de julio, los turismos más contaminantes que no estén empadronados en Madrid antes del 1 de enero de 2022 o que no estén dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital tendrán el acceso y la circulación restringidos en toda la ciudad. POLITICA Marta Fernández - Europa Press | Marta Fernández - Europa Press