El Gobierno de Aragón avanza en el acondicionamiento del local y espacio arqueológico del Círculo Católico en Huesca

El Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de acondicionamiento del local y espacio arqueológico del Círculo Católico, en la ciudad de Huesca.

El contrato de servicios tiene un presupuesto base de licitación de 26.279 euros, sin impuestos, mientras que el precio estimado para la ejecución de las obras en este espacio es de 821.000 euros, IVA incluido, ha informado el Gobierno de Aragón.

El yacimiento urbano, declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto de interés cultural, zona arqueológica, en 2021, fue objeto de excavación arqueológica durante diferentes campañas entre 1991 y 2006. Estos trabajos descubrieron importantes restos, detectando ocupación del solar desde época romana --íbero-romana y romana imperial--, pasando por la Edad Media --islámica y cristiana--, hasta llegar a la edad Moderna y Contemporánea.

La adquisición del solar por la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U. para la construcción de viviendas de protección oficial vino acompañada de nuevas intervenciones entre 2003 y 2006, evidenciándose la importancia científica, histórica y patrimonial de los restos arqueológicos aparecidos.

El proyecto de construcción de viviendas se adaptó para la protección y puesta en valor del conjunto arqueológico, de manera que el yacimiento queda alojado en los bajos de un bloque de viviendas.

Los restos arqueológicos se quedaron así protegidos en la planta sótano de un nuevo inmueble, situado en la calle Santos Justo y Pastor, número 6, sobre los que se construye una plaza privada de uso público.

Arqueología urbana de ínsula

Los restos del Círculo Católico suponen un magnífico conjunto de arqueología urbana de una ínsula ubicada en el área sur de la Osca romana, en el que pueden leerse con claridad parte de tres calzadas romanas, el arranque de muros de un templo in antis y los restos de una domus, incluidas decoraciones musivarias, además de otros añadidos y modificaciones de época islámica principalmente.

Este yacimiento constituye uno de los pocos ejemplos en Aragón en los que se puede conocer el origen y evolución de una ciudad, Huesca, desde la Prehistoria hasta época romana y alto medieval islámica, a través de los materiales arqueológicos recuperados y conservados en el Museo de Huesca y de sus estructuras de habitación o monumentales asociadas a éstos.

ACCESO AL YACIMIENTO Debido a la importancia científica, histórica y patrimonial de los restos arqueológicos aparecidos en este solar, y con objeto de permitir su protección y conservación, el Gobierno de Aragón adquirió en 2023 el local en el que se ubica el yacimiento y el local de planta baja que permitirá dar acceso al mismo.

Aunque la construcción de las viviendas permitió la protección del yacimiento frente a las inclemencias meteorológicas, el local en que se ubica no reunía las condiciones para la adecuada conservación de los bienes, ni se podía destinar a uso público, por el alto grado de humedad que presentaba, por la falta de acceso público al mismo y por la necesidad de hacerlo visitable y comprensible.

El Ejecutivo autonómico adquirió en 2023 el local en el que se ubica el yacimiento y el local de planta baja que permitirá dar acceso al mismo, por importe de 18.186,69 euros. Ante el deficiente estado de conservación del yacimiento y la elevada inversión necesaria para su restauración, la Dirección General de Patrimonio Cultural presentó el proyecto de restauración a dos convocatorias de ayudas.

En mayo del pasado año, se presentó a las ayudas del Ministerio de Turismo para la rehabilitación del BIC con uso turístico, financiadas con fondos Next Generation. El importe de la propuesta presentada asciende a 1.013.787 euros, que se financiarían al cien por cien con fondos europeos.

Asimismo, en octubre se presentó otra propuesta a las ayudas del dos por ciento cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por importe de 993.788,39 euros, de los que el Gobierno de Aragón financiaría el 55 por ciento (546.583,61 euros) y el ministerio, el 45 por ciento restante (447.204,78 euros) para las anualidades de 2024 y 2025. De momento, no se ha obtenido respuesta en ninguno de los dos casos.

No obstante, ante la previsión de que pueda llegar alguna de estas dos ayudas este año para su ejecución en 2025-2026, se ha impulsado la redacción del proyecto básico y de ejecución para actualizar y adaptar el proyecto existente del año 2007, que no contemplaba todas las actuaciones necesarias y que no responde a la normativa vigente, de forma que cuando lleguen los recursos solicitados se pueda comenzar la licitación de las obras de forma inmediata.

En caso de que no llegaran esas ayudas este año, la Dirección General de Patrimonio Cultural podría incorporar en el presupuesto de 2025 una partida específica para estas obras. Se trata de adecuar el local de planta baja como un espacio de recepción de visitantes; adecuar el local en el que se ubican los restos para garantizar su conservación y mejorar la accesibilidad, mientras que en proyectos complementarios se desarrollarán las labores para la conservación y restauración de los restos y su musealización.

La finalidad es realizar las actuaciones necesarias para la integración, conservación y puesta en valor del yacimiento, facilitando el disfrute y conocimiento de este bien a todo tipo de público, al mismo tiempo que convertir el espacio en un elemento dinamizador de las visitas turísticas al casco histórico.