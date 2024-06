El vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha negado que su formación, Vox, haya «amenazado» al PP con romper los acuerdos en las comunidades autónomas en que ambos partidos comparten gobierno si los 'populares' aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados y, como ejemplo de ello, ha asegurado que su compromiso con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, «sigue vigente».

«A día de hoy y a la hora de hoy, tengo un compromiso firmado con Mazón que sigue vigente. Seguimos siendo un gobierno de coalición fuerte y tenemos muchísimos proyectos por delante que vamos a seguir impulsando», ha subrayado, en declaraciones a los medios este jueves, tras firmar el convenio de colaboración para cooperar en la promoción y difusión del Circuit Cultural Valencià en 2024.

Como ejemplo de ello, el vicepresidente primero del Consell ha mencionado la aprobación en Les Corts este jueves de las leyes de libertad educativa, À Punt y Antifraude, unas normas «fundamentales para recuperar la libertad en esta comunidad y que han venido a la mano de los dos grandes partidos».

«¿Qué hay diferencias entre nosotros? Por supuesto. Si no, seríamos un solo partido y en vez de dos seríamos un solo partido. Pero hoy por hoy puedo asegurar que nuestra coalición sigue fuerte, sigue firme y que seguimos adelante en esta legislatura en el plan de 50 puntos que en su día firmamos como marco de libertad, para dar un gobierno del cambio que los ciudadanos votaron y que pensamos que es absolutamente imprescindible», ha argumentado.

En cualquier caso, Barrera ha querido «matizar» que no cree que Vox esté «amenazando» al PP, sino que ha incidido en que su formación tiene unos acuerdos de gobierno que van «mucho más allá» de esta cuestión en distintos ejecutivos autonómicos, aunque ha reconocido que en algunos temas existen «diferencias» entre ambos partidos.

«Pelearemos y seguiremos discutiendo allí donde sea con cualquiera y también con nuestros socios de gobierno por lo que consideramos que es justo y que debe hacerse así, pero no creo que estemos amenazando», ha argumentado Barrera, que ha manifestado que «hasta donde» él sabe no le consta que su partido «amenace con que se hace lo que él quiere y si no se rompe los pactos de gobierno».

En cualquier caso, ha afirmado que la posición de Vox en cuanto a inmigración es «conocida» y ha garantizado que «no va a cambiar» en la defensa de las mismas, al tiempo que ha afeado al resto de partidos que «no se atrevan a denunciar y reivindicar» por «distintas razones».