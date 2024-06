La Comunidad de Madrid descarta asumir la gestión del servicio de Cercanías en la región, tal y como ha hecho Catalunya con la red de Rodalies, y ha recalcado que debe seguir en manos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aunque con mayor inversión y mantenimiento para dar el servicio que merecen los madrileños.

En un desayuno para hacer balance de su primer año al frente de la cartera, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha incidido en que la Comunidad no se plantea su gestión primero y principalmente porque supondría «una inversión enorme», con un mínimo de 6.000 millones de euros, que es lo que contemplaba el Plan de Mejora de Cercanías de 2018, y segundo, porque Madrid es el nodo del transporte fundamental del país.

«Al final Madrid es el centro neurológico de la Península, con mercancías y otras líneas ferroviarias, y creo que tiene que ser una competencia, en este caso, de la Administración General del Estado», ha resaltado.

En este sentido, ha insistido en que lo importante es que funcione y preste un servicio de calidad. «Si funcionara Cercanías Madrid, sería una de las mejores infraestructuras de transporte junto a Metro. Tenemos una red de Cercanías en Madrid que no funciona, pero que si funcionase sería la bomba», ha recalcado Rodrigo.

Al hilo, ha recordado que durante 2023 se contabilizaron 703 incidencias en la red de Cercanías de Madrid, entre ellas tres descarrilamientos, y en lo que va de 2024 ya se ha llegado a 332. «Todos los días tenemos algún tipo de incidencia que afecta a los ciudadanos madrileños y desde luego es significativo el deterioro de su calidad y de su viabilidad», ha lamentado.

Esto conlleva un refuerzo en la coordinación por parte de la Comunidad de Madrid para garantizar la movilidad de los madrileños que está valorado en 15 euros por persona y hora, lo que supondría un coste de 20 millones de euros en 2023 para las arcas regionales.

En este sentido, ha recalcado la necesidad de acometer las inversiones del Plan de Mejora de Cercanías, algo que ha reiterado de manera insistente al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha insistido en reclamar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes y la Comisión de Seguimiento, al tiempo que ha denunciado que las reuniones de carácter técnico con el Ministerio comprometidas de manera trimestral no se están llevando a cabo.

«Nosotros no queremos gestionar Cercanías porque no tenemos ahora mismo ninguna necesidad de gestionarlo si funcionase el servicio perfectamente. Por eso exigimos que funcione y que sea de calidad. Nosotros lo que no vamos a poner es un compromiso al Gobierno de España como están poniendo otras regiones por el mero hecho de intentar ganar por 7 votos competencias que lo que está produciendo es una desigualdad entre todos los españoles», ha resaltado.

En la misma línea, ha reiterado que el servicio se debe prestar en condiciones «óptimas y de seguridad», para lo que es necesario esas inversiones, ha recalcado, pero no solo «para el mantenimiento y la conservación» sino también para ampliar la red actual y que llegue a más puntos de la región.

«Lo que no queremos es que tengamos un mercadeo con otras comunidades autónomas en ese sentido para en función del interés que tengan unos u otros o un apoyo para una gobernabilidad estemos pidiendo competencias específicas», ha insistido.

En el mismo sentido, ha recalcado que la situación de Cercanías «es insostenible» y ha reclamado al Gobierno de España «un especial hincapié» para intentar solventar esta situación. "Es una vergüenza y desde luego nos gustaría que el ministro Óscar Puente se dedicara menos a las redes sociales y más a las redes de transporte público especialmente de nuestra región.

Políticas de vivienda

El consejero también ha sacado pecho en su balance de gestión del año al frente de la Consejería, con un 94% de medidas iniciadas, de las iniciativas puesta en marcha en materia de vivienda, otra de las prioridades del Gobierno regional.

En este sentido, Rodrigo ha detallado que de todas las viviendas previstas del Plan Vive, 6.291 ya están en marcha y 2.174 ya están en fase de comercialización. Se trata de una medida del Gobierno autonómico para «aumentar» la oferta residencial de la región, basada en la colaboración público-privada y poniendo suelo público propiedad a disposición del mercado.

Asimismo, ha detallado que el programa de vivienda, 'Alquila Comparte', que busca ayudar a los jóvenes en el alquiler compartido asequible, con un aumento de la oferta de habitaciones destinadas a estudiantes y un seguro en caso de impago para los arrendadores, ha facilitado el alojamiento a más de 316 madrileños.

El consejero madrileño también ha vuelto a criticar la Ley estatal de Vivienda porque «es contraria a la libertad de mercado y al derecho de propiedad» y ha asegurado que «ha sido una máquina de generación de inseguridad jurídica, que ha recortado la oferta de alquiler y ha subido los precios».

Asimismo, ha reiterado que el Gobierno autonómico no declarará «bajo ningún concepto» zonas tensionadas en la región porque es una medida «nefasta para el mercado de la vivienda».