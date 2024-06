La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha participado en el acto oficial de inauguración de la oficina aceleradora de proyectos de Granada, y ha anunciado que Andalucía Trade está trabajando con los responsables de este nuevo organismo promovido por el Ayuntamiento con la Cámara de Comercio en el diseño de un instrumento de colaboración, que permitirá «aprovechar las capacidades de una y otra para atraer inversiones, entre ellas inversión extranjera, e impulsar proyectos estratégicos, y generar, de esta forma, un beneficio mutuo que, a la postre, será un beneficio para los granadinos y los andaluces».

Al acto han asistido, además de la consejera Carolina España, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Gerardo Cuerva, y en él España ha felicitado a ambas entidades por esta iniciativa, «que representa un compromiso decidido por potenciar el desarrollo económico y social de nuestra comunidad y que se suma a la estrategia iniciada hace cinco años por el Gobierno andaluz».

La titular andaluza de Economía ha apuntado que «los objetivos de esta oficina coinciden plenamente con los que persigue la transformación económica impulsada por la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza: el impulso de proyectos estratégicos, que creen riqueza y aporten valor añadido, junto con la simplificación administrativa y la reducción de las trabas burocráticas a las que las empresas se enfrentan a la hora de poner en marcha un proyecto».

«Andalucía, no me canso de decirlo, se está transformando de la mano del sector empresarial, nuestro principal aliado en la consecución de un objetivo común, que no es otro que mejorar la economía» de la comunidad, «generar riqueza y crear empleo», ha manifestado la consejera, que ha destacado la «bondades de la colaboración público-privada», según ha informado la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que se trata de «un paradigma de oportunidades y eficacia, en el que la administración pone los medios para crear un ecosistema favorable a la inversión, con moderación, una auténtica revolución fiscal, estabilidad institucional y presupuestaria, que aporta seguridad jurídica y genera la confianza que las empresas necesitan para llevar a cabo sus proyectos de inversión».

Esa forma de entender la política y esa estrategia de transformación de la economía andaluza han llevado a la comunidad autónoma, en palabras de la consejera, a «crecer por encima de la media del conjunto de España, a liderar la bajada del paro y el número de autónomos», y, entre otros indicadores que ha citado, «a crear más empresas que la media del país».

En esa estrategia, ha apuntado Carolina España, «juega un papel fundamental la agencia Andalucía Trade, que representa un nuevo modelo de oportunidades, eficacia y transparencia, en las relaciones de las empresas con la Junta», y supone «una auténtica revolución para el impulso empresarial y la atracción de inversiones».

La consejera ha recordado que ya se han aprobado el decreto, publicado el viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con las primeras líneas de incentivos que Andalucía Trade pondrá a disposición de las empresas, que suman un montante de 244 millones de euros para proyectos de desarrollo industrial e I+D+i empresarial.

«Nuestro objetivo es que ninguna buena idea, ningún proyecto se quede sin poner en marcha por falta de financiación», ha señalado España. «Andalucía necesita más empresas, empresas más fuertes y empresas más innovadoras. Y, sin duda, con esta oficina aceleradora de proyectos de Granada, se da un nuevo paso en esa dirección», ha concluido.

Con esta oficina, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, se hace realidad el convenio firmado entre la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el presidente de la Cámara, Gerardo Cuerva, para poner en marcha conjuntamente este nuevo servicio, destinado a atraer inversiones «que permitan el impulso empresarial y el crecimiento económico y del empleo en la ciudad».

Las instalaciones se ubicarán en un local situado en los bajos del Palacio de Congresos atendido por personal del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio para «propiciar el espíritu emprendedor, apoyar las iniciativas de inversión y creación de empleo para Granada o contribuir a acompañar a la inversión a la eliminación de la burocracia y de trabas administrativas», ha explicado la alcaldesa.

Marifrán Carazo ha incidido en que «la idea es dotar de seguridad jurídica a empresas y proyectos», para lo que «estamos modificando y actualizando las ordenanzas municipales, agilizando trámites y procedimientos,realizando cambios funcionales y orgánicos en la organización municipal y, además, digitalizando los procedimientos, todo ello con el acompañamiento de esta oficina desde que los proyectos entran por la puerta del Ayuntamiento».

Este nuevo servicio surge desde el acuerdo con la Cámara para «promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a atraer inversiones a Granada que permitan impulsar el ecosistema emprendedor del municipio con la puesta en marcha proyectos profesionales y económicos».

Esta oficina, para lo que se han dispuesto dos técnicos del Ayuntamiento y otros dos de la Cámara de Comercio, bajo la dirección del área de Urbanismo en un local cedido por el consistorio, está especialmente enfocada a empresariales dirigidas a favorecer el desarrollo sostenible y la economía circular, impulsar la renovación el patrón productivo de los sectores tradicionales de la economía granadina y mejorar la competencia efectiva de los mercados.

Además, dse pretenden potenciar las inversiones empresariales de aquellos proyectos que propicien el espíritu emprendedor, el crecimiento económico y la creación de empleo; que potencien el desarrollo sostenible y la economía circular; que impulsen la renovación del patrón productivo de aquellos sectores tradicionales de la economía granadina; y, en definitiva, que contribuyan al desarrollo económico, social y territorial de Granada.

El documento del acuerdo entre Ayuntamiento y Cámara de Comercio, aprobado por la Junta de Gobierno Local en octubre del año pasado, contempla también la voluntad del consistorio de establecer «un marco de tramitación de apoyo preferente para las empresas, de cara a fomentar al máximo las iniciativas económicas de la ciudadanía y las iniciativas empresariales».