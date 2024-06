La Junta lamenta que "cada vez que habla Sánchez del CGPJ hace más difícil el acuerdo" y lo compara con Orbán

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha lamentado este jueves que «cada vez que habla el presidente Pedro Sánchez del Consejo General del Poder Judicial --CGPJ-- hace más difícil que se pueda alcanzar un acuerdo» y ha sostenido que lo planteado por el Gobierno «es muy parecido a lo que planteó Orbán --primer ministro de Hungría-- y que le provocó una advertencia muy seria de la Unión Europea --UE-- porque le exigieron la independencia del poder judicial, que está dentro de los principios básicos de la UE».

Así lo ha manifestado José Antonio Nieto en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press en la que ha valorado el ultimátum dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Partido Popular para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe el mes de junio y ha advertido de que de lo contrario retirará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer los nombramientos de los miemrbos del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia.

El jefe del Ejecutivo considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un «incentivo perverso» que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno, que lleva más de cinco años con el mandato caducado, porque así puede seguir controlándolos, según ha afirmado.

«La independencia judicial supone que el gobierno de los jueces deben elegirlo los jueces. Eso está ya absolutamente interiorizado en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Algunos tienen tentaciones de no hacerlo», ha razonado el consejero andaluz, que ha citado el caso de Hungría y también de Polonia. En este punto, Nieto ha recordado que el PP ha propuesto al Gobierno de Sánchez una «solución intermedia, elegir al último CGPJ y aprobar una norma para que sean los jueces, con los controles y filtros que queramos, los que elijan a su órgano de gobierno».

Para el responsable de Justicia del Gobierno andaluz, hasta ahora, «no ha habido manera» de alcanzar un acuerdo porque «lo único que se está intentando es imponer una lista donde haya mayoría de no sabemos exactamente de quién, porque la mayoría que sostiene al Gobeirno en este momento es muy heterogénea, con personas que atacan a los jueces desde la tribuna sin ningún pudor y creemos que poner en manos de esas personas la renovación del CGPJ no es lo más adecuado para que funcione bien la Justicia».

En relación con la amnistía y el informe remitido por los cuatro fiscales del 'procés' al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el que aseguran que si el Tribunal Supremo contempla aplicar la amnistía antes es «necesario» consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Tribunal Constitucional (TC) al entender que la norma «es contraria al Derecho de la Unión» y «puede ser inconstitucional», el consejero andaluz ha señalado que esto era «bastante previsible». «Ésta es la razón por la que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) inmediatamente», ha asegurado.

«Todos tenemos muchas dudas y la seguridad de que no es constitucional y los fiscales lo que están diciendo es que no encaja en la Constitución, porque se está intentando amnistiar un delito. La amnistía se resolverá en Europa, como tantos otros casos, porque hay una incapacidad en España de entender los límites de la Ley. El Gobierno de Sánchez no entiende que haya límites de la Ley porque cree que si consigue ganar una votación en el Parlamento, la Ley no importa», ha sentenciado.