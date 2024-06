La candidata vasca al Parlamento Europeo, Idoia Mendia, ha hecho un llamamiento para «parar a la coalición ultra y salvar a Europa» con el voto al Partido Socialista. Así, ha recordado el resultado del 23 de julio en las elecciones generales y ha pedido «el mismo apoyo» de los electores este domingo porque la «certeza socialista es la respuesta ante los miedos y las incertidumbres que alimentan la derecha y la ultraderecha».

«Somos la única garantía de parar a la ultraderecha. Somos los que defendemos seguir avanzando por más Europa, más democracia, más paz y convivencia, más y mejores empleos. El 23 julio, paramos a las derechas y hoy tenemos un Gobierno progresista en España. Hagamos lo mismo este domingo, Paremos a la coalición ultra y salvemos también Europa», ha subrayado.

Mendia ha participado en un acto en Irun junto a la alcaldesa, Cristina Laborda, donde ha hecho un balance de una campaña de la que se ha mostrado satisfecha y de la que ha destacado la colaboración del Secretario General del PSE-EE, Eneko Andueza, y de la también candidata europea Maider Lainez.

«Hemos hecho una campaña muy intensa para llegar a todos los rincones, para hablar de salud, educación, viviendas accesibles y eficientes, inclusión socio-laboral, estrategia europea de cuidados, salarios dignos, del apoyo a empresas y trabajadores en esta revolución económica que vivimos. De la agricultura y la pesca para que tengan futuro. De la necesidad de impulsar la agenda verde con corazón rojo, la transición ecológica con justicia social», ha repasado.

Frente a la amenaza de un «retorno a tiempos oscuros, que representan la derecha y la ultraderecha», la candidata ha defendido «una Europa fuerte social y económicamente, puntera, que necesitamos para no ser engullidos por Estados Unidos y China, influyente en el ámbito internacional para garantizar la convivencia interna y trabaja por la paz en el mundo y decir no a las guerras».

«Hemos hablado de ese liderazgo internacional de Pedro Sánchez, del modelo español de éxito que queremos exportar a toda Europa. Porque la justicia social funciona y nos hace no sólo más dignos, sino más competitivos, porque el escudo social ha demostrado ser más efectivo que el austericidio, porque esa política le ha sentado muy bien a Euskadi, y los socialistas hemos podido avanzar desde ayuntamientos, diputaciones y Gobierno con iniciativas innovadoras», ha argumentado.

Mendia ha insistido en el carácter «ganador» de la agenda socialista «porque es la agenda europea de verdad, la que da sentido a Europa en este tiempo, la verde, feminista, transformadora e inclusiva, la que garantiza la democracia y los derechos fundamentales».

«Es la agenda socialista ganadora porque sin ella no hay Europa. No hay Europa con los autoritarios, con la ultraderecha, con los negacionistas, con las motosierras, con los homófobos, con quienes nos quieren mandar a las mujeres de nuevo a la cocina. No hay Europa en abandonar a las personas. No hay Europa sin sus valores», ha defendido.

Europa cercana

Por su parte, la alcaldesa de Irun ha recordado que Europa «no es algo lejano» y que, gracias a los Fondos Next el municipio fronterizo ha recibido más de 13 millones de euros que se han invertido «en 14 proyectos para ámbitos tan diversos como la cultura, el patrimonio, el turismo, la digitalización, la sostenibilidad y el transporte».

Laborda ha llamado a acudir el domingo a votar porque «hacerlo ahora es más importante que nunca». «El voto al Partido Socialista es fundamental porque siempre hemos mirado a Europa y hemos concebido la frontera como un elemento de unión, no de separación», ha afirmado.