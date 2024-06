El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha explicado este miércoles que el incendio forestal que desde este lunes afecta al Paraje de la Peña, en el municipio gaditano de Tarifa, está teniendo una evolución «favorable» en la que no hay focos activos aunque sí zonas calientes que podrían reavivarse debido a las fuertes rachas de viento de levante que se esperan esta tarde, por lo que ha pedido «cautela» y «prudencia» y ha optado por mantener el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca).

En declaraciones a los medios tras desplazarse hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) situado en el hostal San José del Valle de Tarifa, Sanz ha asegurado que hay «optimismo» y que tras tres días la evolución del incendio «es favorable», aunque «con cautela debido al incremento de los vientos que podemos tener de 2 a 6 de la tarde».

Además, ha subrayado el trabajo realizado por los distintos efectivos que están participando en este operativo desde el lunes y que ha llevado a estar en este punto en el que «no hay focos activos, pero sí zonas calientes», que son las que presentan «riesgos» debido a los vientos, aseverando que «si esto lo superamos, creo que podremos evolucionar aún más favorablemente».

«El que no existan focos activo en este momento puede conllevar a que esas zonas calientes puedan revertirse en focos secundarios que sí nos podrían generar problemas, de ahí que hayamos optado por seguir siendo prudente y mantener la situación en su nivel 1 para seguir manteniendo todas las cautelas y los medios al máximo nivel», ha manifestado el consejero de Presidencia y presidente del Plan Infoca.

En ese sentido, ha reiterado que la preocupación de este incendio se centra ahora en esas zonas calientes, ya que la temperatura en este momento es «elevada» al estar en las horas centrales del día, siendo por tanto «el periodo más complejo» hasta «prácticamente hasta las cinco de la tarde». A partir de ahí, ha apuntado el consejero, la situación «podría evolucionar».

«De ahí que prefiramos no tomar ni adelantar acontecimientos, vamos a ser prudentes, ayer mismo tuvimos algunas sorpresas como consecuencia de esas zonas calientes y la evolución del incendio por cambios de viento», ha advertido. No obstante y pese a todo esto, la zona norte del incendio es la que presenta más número de zonas calientes per el resto del perímetro, que abarca en torno a 600 hectáreas, está «absolutamente controlado y sin novedades».

El consejero ha valorado el «gran esfuerzo» realizado por los efectivos del Infoca ante un incendio «muy complejo» debido a su orografía y a la situación del viento, apuntando de nuevo a que «en este momento» la evolución es «muy favorable» y «nos permite mirar a las próximas horas, si todo marcha bien, con esperanza».

El incendio continúa activo desde que se declarase este lunes y durante la noche de este miércoles, que ha sido «tranquila y sin viento» según el Plan Infoca, se ha trabajado para consolidar el perímetro de la zona noreste.

Durante la mañana de este miércoles están operando en la zona del incendio 85 bomberos por tierra, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una de Transmisiones y otra de Análisis, además de cuatro autobombas, además de 13 medios desplegados por aire, con los que se seguirá actuado con la línea del retardante, el cual tiene unos efectos «muy positivos para la lucha de este incendio», en palabras de Sanz.

El consejero ha recordado que a lo largo de este operativo no se ha desalojado a ningún vecino de su vivienda y que el 112 y el GREA de Protección Civil de Andalucía han analizado toda la zona debido a «la gran dispersión de pequeñas casas» que hay, sosteniendo que se han detectado todas ellas por si «en algún momento el incendio evolucionará de otra manera».

Cabe recordar además que hay cuatro personas investigadas como presuntas autoras de un delito de negligencia al originar el incendio. El pasado lunes por la noche se les tomó declaración y se está a la expensa de saber si se les imputa algún delito o no relacionado con el incendio.

Sobre el origen del incendio, Sanz detalló este martes que la investigación se está centrando en «unos posibles presuntos trabajos forestales» que se realizaron «en una finca privada» pese a la prohibición que desde el 1 de junio está vigente en toda la zona forestal, a lo que se une «unas circunstancias muy excepcionales, con un terrible viento que todavía hacía más peligroso» este tipo de labores y que provocó «una reacción» y el posterior incendio.