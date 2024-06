El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido a su militancia «echar el resto» hasta el próximo domingo para conseguir que quienes votaron al PNV en las elecciones autonómicas del 21 de abril «repitan» y mantener la representación de la formación jeltzale en Europa.

Durante el acto político desarrollado en Barakaldo, junto a la cabeza de lista de la formación jeltzale y de la Coalición CEUS, Oihane Agirregoitia, y el candidato a Lehendakari, Imanol Pradales, el líder jeltzale ha tenido palabras de felicitación para el club de fútbol de la localidad vizcaína por su ascenso a Primera RFEF, y se ha mostrado convencido de que, «en muchas ocasiones, la política y el deporte corren caminos parecidos» y «se parecen bastante».

En este sentido, ha recordado que el Barakaldo ha pasado en los últimos años de «estar muy tocado deportiva y económicamente» a «encadenar dos ascensos de manera consecutiva» porque «ha creído en sus posibilidades» y ha tenido «una afición que ha estado a tope» y «ha respondido siempre que ha habido que arropar y animar al equipo».

«En la política también funcionan así las cosas. ¡Claro que tenemos que pasar momentos complicados!. Pero si hay equipo y la gente, la militancia, los simpatizantes, están con él, siempre se sale adelante», ha dicho.

El presidente de la formación jeltzale ha recordado las elecciones del 21 de abril, cuando «la cosa estaba más que reñida» para el PNV. «Pero lo conseguimos, y lo hicimos en gran medida por el trabajo de las dos márgenes del Nervión, aquí en Barakaldo especialmente. Unidos somos invencibles y llevaremos a Imanol (Pradales) a Ajuria Enea», ha manifestado.

A su juicio, esa misma labor es la que se debe hacer «para que Oihane Agirregoitia ocupe el puesto que ahora deja vacante Izaskun Bilbao». «Hay que echar el resto estos días. Tenemos un equipo potente, femenino en su gran mayoría, bien formado, con ideas, con muchas ganas y mucha ilusión. Tenemos un buen programa, casi diría que tenemos el único programa vasco en estas elecciones. Nos falta ese último esfuerzo vuestro para conseguir votos, para conseguir que la gente vaya a votar», ha animado.

Tras asegurar que los jeltzales se están «desgañitando la voz para hacer llegar a la gente lo importante que es ir a votar esta vez», ha reiterado que si los que les votaron el pasado 21 de abril repiten, lo habrán conseguido, para mostrarse convencido de que «nadie desde Euskadi va a poder aportar más» que la candidata del PNV «a la construcción de una Europa más fuerte».

Además, ha afirmado que, aunque «ya casi nadie repara en los programas electorales», estos son «el elemento central», aunque «entre que la mayor parte de los partidos luego no lo cumplen y que ahora la política es más 'show' que ideas». «Los programas han pasado a segundo plano», ha sentenciado, para añadir que el PNV da «gran importancia al programa» y también tiene para Europa su «agenda vasca».

«Somos el único partido político que puede decir eso. Los partidos estatales, ni una sola línea por Euskadi, las filiales que tienen aquí, mirando lo que dicen desde Madrid, y Bildu, así de simple: antifascismo arriba y antifascismo abajo», ha indicado, asegurando que «no tienen idea propia de cómo situar al País Vasco en Europa».

Tras esta «reflexión», Andoni Ortuzar se ha preguntado por «cuál es el voto más útil» en Euskadi en estas elecciones. En su opinión, «en general, la campaña en el ámbito estatal está siendo bastante deslavazada». «Están más a la mujer del presidente y al novio de la presidenta que a otra cosa: fango, lodazal y poco más», ha ironizado.

Para Ortuzar, «el único tema que ha sobresalido un poco es el de parar a la ultraderecha para que no llegue al poder en Bruselas», una tarea en la que han «coincidido todos los partidos». «Incluso el PP quiere hacernos creer que no lo va a permitir, aunque oyéndole hace unas semanas a Von Der Layen es difícil de creer», ha precisado, para añadir que si todos están de acuerdo «esta es una carpeta cerrada».

Además, ha destacado que «en esa labor, algunos tenemos más acreditada la sinceridad de nuestra posición». «¿Quién fue quien el 24 de julio del año pasado le dijo a Feijóo que con Vox no había nada que hacer? ¿Quién impidió esa investidura mixta de derecha y extrema derecha española? ¿Quién fue? El PNV, que tenía los votos decisivos y les dijo que no, que así no, que para eso, no. Y ahora se lo volvemos a decir: para eso, no», ha enfatizado.

Según ha indicado, «si todos estamos de acuerdo en que los ultras no tienen que tocar bola en estas elecciones», el «voto más útil» para los vascos es «el que mejor defienda sus intereses en Bruselas, el que mejor interprete lo que necesitamos allí, el que mejores ideas tenga». «En definitiva, el que tenga una 'Agenda Vasca para Europa'. Y la 'Agenda Vasca para Europa' la tiene el PNV y solo el PNV», ha precisado.

Por ello, ha animado a «remangarse y mojarse por Euskadi y por Europa» para que su candidata, Oihane Agirregoitia« llegue al Parlamento Europeo».

Pradales

En parecidos términos se ha expresado Imanol Pradales, quien ha alertado sobre la «urgencia» de reforzar el proyecto europeo porque «la propia competitividad y bienestar de Euskadi se juega en el tablero mundial». «Europa ha pasado de ser aproximadamente el 25% de la economía global en 1990 a representar hoy un 17%. Tenemos dos opciones: o reforzamos el proyecto europeo o entraremos en un lento pero irreversible proceso de decadencia», ha advertido.

Por ello, ha instado a reforzar la propias capacidades industriales y tecnológicas frente a las otras grandes potencias, y se ha comprometido a activar todas las herramientas disponibles para «cambiar la tendencia y convertir a Euskadi en el motor de un eje atlántico dinámico y competitivo». «No podemos permitir que el eje atlántico europeo sea un eje periférico. Euskadi puede y debe liderar el desarrollo de todo el potencial de la fachada atlántica; un eje con capacidad de tracción logística, industrial, tecnológica y conectado con los polos más dinámicos de Europa», ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que iniciativas como la nueva Macrorregión Atlántica Europea, la Eurorregión o el Protocolo sobre las Regiones con competencias legislativas y nacionalidades constitucionales que está lideran Euskadi, son «fundamentales». «Necesitamos tejer alianzas con el ámbito político, con el tejido económico e industrial, con las universidades y centros de investigación y con otros territorios», ha asegurado.

En su discurso, Pradales ha recordado el episodio que sufrió el pasado 16 de abril en esta localidad, cuando fue rociado en la cara con gas pimienta por un individuo cuando acaba de intervenir en un acto de las elecciones autonómicas.

«Aquella fue una semana decisiva para ganar las elecciones y aquel martes os hablé de la necesidad de activar el voto indeciso, de apelar al orgullo de País, de explicarle a la gente todo lo que habíamos construido miles de mujeres y hombres durante tantos años», ha señalado, para pedir el mismo esfuerzo e implicación para que «Oihane vaya a Bruselas».

Agirregoitia

Por su parte, Oihane Agirregotia ha desgranado otro de los relevantes puntos del programa electoral con el que el PNV se presenta ante la ciudadanía, centrando su intervención en el marco de la tecnología, «un ámbito que evoluciona a pasos agigantados», ha constatado.

Se trata, ha dicho, de «una potente herramienta que debe estar al servicio de las personas y de la mejora de su calidad de vida, al servicio de procesos que nos hagan ser más sostenibles y más competitivos, al servicio de un mundo lleno de nuevas oportunidades de generación de nuevos servicios de base tecnológica y empleos de calidad».