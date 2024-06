El colectivo Revolta Pagesa ha decidido este lunes en asambleas constituirse como Gremi de la Pagesia catalana y mantener los distintos cortes en la frontera catalana con Francia hasta este martes a las 10 horas.

Según ha explicado la portavoz de Revolta Pagesa, Ingrid Pou, en declaraciones a los medios en La Jonquera (Girona), el objetivo de constituirse como gremio es diferenciarse de «cualquier sindicato u organización empresarial».

«Siempre nos habían comentado que no éramos lo suficientemente representativos y que no estábamos constituidos. Muchas administraciones no le daban (a Revolta Pagesa) la importancia suficiente», ha detallado.

El gremio quiere «ir mucho más allá de cualquier idea política» y nace con ocho socios del gremio, uno por cada una de las vaguerías catalanas.

Los simpatizantes de Revolta Pagesa están reunidos en los puntos fronterizos de La Jonquera, Coll d'Ares, Puigcerdà (Girona), La Seu d'Urgell y Bossòst (Lleida), junto a otros agricultores del Estado y franceses.