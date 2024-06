Aficionados madridistas que iban a la final de Champions se han quedado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante los «problemas técnicos» en su avión, fletado exclusivamente para volar a esta competición, han informado fuentes aeroportuarias a Europa Press.

Según han detallado, la compañía u operador «no ha podido sustituir» la aeronave ni ofrecer otra vía, por lo que han indemnizado a los afectados, pero no han podido viajar hasta Reino Unido para ver la final.

«Son fechas muy malas. Es cierto que si se cancela un vuelo de cualquier aerolínea convencional, lo normal es que reubiquen al pasajero o pasajeros en otro vuelo con ese mismo destino. Pero si se contrata un vuelo chárter, suele estar todo cogido y, cuando se cancela, es difícil encontrar otro», han señalado.

El Real Madrid disputará este sábado en el Estadio de Wembley (Londres) su decimoctava final de la Copa de Europa/Liga de Campeones de su historia, la sexta en la última década, con el objetivo de mantener ante el Borussia Dortmund su positiva dinámica en los partidos por el título continental, ya que no pierde desde hace más de 40 años una final de esta competición, y además, un rival que no sea español no le gana un encuentro por un título a partido único desde el año 2000.