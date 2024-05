PSPV y Compromís denuncian el "silencio atronador" de Mazón ante la "censura cultural" en Borriana

PSPV y Compromís acusan al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, de mantener un «silencio atronador» ante la decisión de la concejalía de Cultura de Borriana (Castellón) de no autorizar la compra de dos películas --'Barbie' y '20.000 especies de abejas'-- por su «ideología», lo que tachan de «censura cultural». Por contra, el PP muestra su respeto a la autonomía municipal y Vox sostiene que «no pasa nada» porque no se compren dos largometrajes en una biblioteca.

Así lo han expuesto los cuatro grupos de Les Corts, a preguntas de los periodistas antes del pleno de este miércoles, sobre la decisión de la concejalía de Cultura de Borriana, en manos de Vox, de no autorizar la compra de una serie de películas como 'Barbie' o '20.000 Especies de Abejas' atendiendo, según dicen, «a su marcada ideología de género y LGTBI».

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha reprochado a Mazón que «siga callado» ante la «censura cultural» en Borriana, ya que ha recordado que «no es la primera vez que ocurre» y que el alcalde de esta localidad es del PP. «No llama a filas, no hace absolutamente nada», ha recalcado, para subrayar que el gobierno de Ayuso en Madrid instó al alcalde de Alpedrete a que rectificara la decisión de eliminar la plaza Francisco Rabal.

A su juicio, esta situación demuestra que la extrema derecha «campa a sus anchas» mientras PP y Vox en el Consell son «un bloque unido y solvente» en el que «Mazón está orgulloso de sus consellers, concejales y alcaldes». Además, ha advertido que «no solo hay censura, sino que hay persecución a quien denuncia estos comportamientos antidemocráticos».

Joan Baldoví (Compromís) ha coincidido en que decisiones como la de Cultura de Borriana «no pasan si alguien no lo permite», por lo que ha acusado al PP de ser «tan responsable o más» que el concejal «inquisidor» de Vox Jesús Albiol. «Censurar una película que ha sido candidata a los Oscars o a los Goya denota cuál es el nivel de las personas que están al gobierno de Borriana», ha señalado.

Entre los grupos que sustentan al Consell, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha descartado entrar a «enjuiciar» las decisiones de una concejalía y ha reiterado su respeto a la autonomía municipal. «Cuantos más libros y más películas, mejor. Pero yo no soy concejal de Burriana», ha remarcado.

«A mí lo que me parece bien es que los niños en libertad elijan cuantos más películas y cuantos más libros. Todos», ha añadido, para señalar que le «sorprende que sean los partidos que no quieren que los niños elijan en qué lengua hablar los que digan que falta o sobra un CD».

Por parte de Vox, su diputado en Les Corts y concejal de Cultura de Borriana, Jesús Albiol, ha ironizado con que las críticas de Compromís a las políticas de su partido son «un elogio», al considerar que lo estarían «haciendo mal» si estuviera a favor. «No comprar todo no es censura (...) Por dos DVD que no se compren no pasa nada», ha sostenido, para afirmar que los concejales no están obligados a aceptar las propuestas de los técnicos de las bibliotecas.

«'Barbie' puede tener algo de relevancia, pero la otra película que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si era '20.000 especies de abejas submarinas'; no me acuerdo, una película que lo que se ha llevado en subvención es lo que ha recaudado. O sea, valor de esa película, cero», ha añadido, y ha reiterado que su partido no censura ni prohíbe «nada».

Dicho esto, el concejal de Cultura ha denunciado que «alguien ha filtrado» esta decisión dos meses después de adoptarla porque, a su juicio, en la oposición están «muy nerviosos porque ven que vienen las elecciones (europeas) y ven que se hunden y necesitan sacar algo». «No les importa embarrar el nombre de Burriana una vez más con mentiras y falsedades», ha insistido.

En cualquier caso, ha asegurado que pedirá a la secretaría municipal del Ayuntamiento de Borriana indagar cómo tiene acceso Compromís a un expediente que no es público, al considerar que hay irregularidades. «Si se demuestra», ha pedido que caiga «todo el peso de la ley» sobre los responsables.