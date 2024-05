El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han firmado este miércoles en la localidad valenciana de Requena un convenio para la atención sanitaria en zonas limítrofes que beneficiará a 13.778 vecinos de cinco municipios del Valle de Ayora y 22 localidades de la provincia de Cuenca. La aplicación de este convenio es inmediata y Mazón ha mostrado su voluntad de poder alcanzar un acuerdo similar con el resto de regiones limítrofes con la Comunitat Valenciana.

Asimismo, han sellado un acuerdo de cooperación en materia de innovación, docencia, formación e investigación sanitaria, en un acto en el que también han estado presentes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.

Durante García-Page y Mazón ha defendido que estos acuerdos son «de sentido común» para mejorar los servicios públicos en favor de los ciudadanos por «encima de fronteras» y en ese sentido han apostado por una armonización de las tecnologías sanitarias entre comunidades para «eliminar barreras» y «avanzar en las coordinación».

Así, García-Page ha reclamado un Plan de armonización técnica en el ámbito sanitario, que se aborde en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o incluso en una Conferencia de Presidentes, para «tener un sistema sanitario nacional, aunque la gestión sea autonómica». Al respeto, ha señalado que «no tiene sentido» que una radiografía hecha en Sanxenxo no se pueda ver en Alicante o en Alcañiz y en esta línea ha defendido la unificación de la tarjeta sanitaria .

En esta línea, ha apuntado que, aunque la transferencia de competencias del Insalud a las comunidades ha sido «muy positiva», «la Administración del Estado, no el gobierno de turno, debe armonizar los servicios» porque uno de «los defectos» con «las prisas» de la descentralización fue que cada comunidad «generara su propio mecanismo tecnológico y eso hay que corregirlo». «Está muy bien encargar responsabilidades, pero hay que eliminar las barreras en el sistema sanitario que no las ponen los políticos, sino la tecnología», ha apuntado.

Así, ha apuntado que de todas las experiencias autonómicas probablemente en el ámbito sanitario donde «más se ha avanzado» y ha resaltado que frente «al motor único del Insalud, que funcionó muy bien, es mucho mejor para todos tener estos 17 aceleradores compitiendo sanamente por hacer las cosas lo mejor posible», pero ha insistido en la necesidad de superar las barreras.

"superar los discursos competenciales"

Del mismo modo, Mazón, que ha clausurado el acto, ha coincidido en «con estos acuerdos estamos centrándonos en lo que nos une, que es prestar el mejor servicio sanitario a los ciudadanos» y ha destacado que estos convenios son «un ejemplo de que si compartimos y unificamos los servicios públicos, éstos mejoran porque ponemos al receptor del servicio por delante de discursos competenciales».

«No se trata de más competencias o más soberanía, sino de construir España centrándonos en cómo y para qué vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos», ha señalado Mazón que para conseguir este objetivo ha abogado por «una coordinación entre comunidades en lugar de una competición».

Así, ha apuntado que «la competencia es una herramienta para llegar a un servicio, no una excusa para agitar banderas». «Levantemos ese discurso competencial, levantamos ese muro», ha reclamado. En este sentido, ha lamentado que haya 17 sistemas informáticos distintos y ve «chocante» que en un país como España «las historias clínicas no estén homologadas y la receta electrónica no esté plenamente instalada».

Mazón ha defendido que para avanzar en esta equidad y solidaridad sanitaria es necesario una reforma urgente del sistema de financiación «para tener las mismas herramientas y condiciones que nos permita garantizar los servicios públicos de nuestros ciudadanos».

Convenios

El convenio abarca la atención especializada de primer y segundo nivel, así como farmacia hospitalaria, receta, atención a emergencias y transporte sanitarios urgente y no urgente para determinadas zonas limítrofes entre ambas regiones.

En concreto, beneficiará a los ciudadanos residentes en el Valle de Ayora que comprende los municipios de Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra y Ayora que podrán tener el Hospital de Almansa como centro de referencia para la atención sanitaria especializada.

Igualmente, los vecinos de 22 localidades de la provincia de Cuenca (Algarra, Aliaguilla, Campillo-Paravientos, Casas de Garcimolina, Casillas de Ranera, El Arrabal, Fuentelespino de Moya, Garaballa, Graja de Campalbo, Henarejos, Higueruela, La Cañada, La Olmeda, Landete -incluido Moya, Las Rinconadas, Los Huertos, Manzaneruela, Mira, Pedro Izquierdo, Santa Cruz de Moya, Santo Domingo de Moya y Talayuelas) podrán ser atendidos en el Hospital de Requena.

Los vecinos de estos municipios podrán tener como hospital de referencia para la atención especializada de primer nivel o comarcal los recursos y prestaciones de los centros hospitalarios de Almansa o Requena en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de ambas regiones.

Respecto a la atención especializada que requiera mayor complejidad asistencial, se realizará por los centros hospitalarios de referencia de la Comunitat Valenciana o de Castilla-La Mancha, indistintamente, en las mismas condiciones que los ciudadanos de esa comunidad. La derivación al centro hospitalario de referencia se hará siempre con la opción del paciente.

Asimismo, las pruebas de diagnóstico y tratamientos que no estén disponibles en los respectivos hospitales de Requena y de Almansa se podrán solicitar igualmente para ciudadanos de la otra Comunidad Autónoma. De manera general, la atención sanitaria urgente domiciliaria se prestará por el Punto de Atención Continuada (P.A.C.) correspondiente a su Zona Básica de Salud o por aquel de la Zona Básica de Salud en que se encuentre el paciente en el momento de requerir asistencia sanitaria urgente.

Respecto a la asistencia y transporte sanitarios urgentes serán los Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias los que determinarán los medios a utilizar, de los disponibles, más adecuados.

El transporte sanitario no urgente será siempre prestado por región de residencia del paciente, eliminando todo tipo de limitaciones territoriales. No obstante, en caso de dificultad quedará garantizada por cualquiera de las comunidades. El acuerdo también establece que la dispensación de fármacos y productos propios de farmacia hospitalaria para pacientes externos se realizará en el hospital de la prescripción.

Igualmente, ambas comunidades impulsarán los mecanismos necesarios para lograr el acceso a las historias clínicas electrónicas propias de cada zona. Asimismo, se adoptarán las medidas de identificación clínica personal, necesarias para la asistencia, sin que alteren la Tarjeta Sanitaria de su comunidad autónoma de origen. Las prestaciones sanitarias que se realicen serán asumidas económicamente por la Administración que presta la asistencia, no dando derecho a compensación económica alguna.

Por otro lado, ambos dirigentes autonómicos también han suscrito un acuerdo de cooperación en actividades de docencia, formación e investigación en materia sanitaria. A través de este compromiso, la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha facilitarán la realización de programas y proyectos comunes en beneficio de sus habitantes.