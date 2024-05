La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha acusado este lunes al PSOE andaluz de «enfangar» la política sanitaria con datos «incorrectos» con el fin, según el departamento de Catalina García, de «crear incertidumbre y miedo» entre la población. La portavoz del grupo del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado la «maniobra perfectamente orquestada» del Gobierno de Juanma Moreno para «destrozar» la sanidad pública y «que la gente se vaya a la privada».

En declaraciones a Europa Press, Salud ha defendido que el presupuesto en esta materia «no ha parado» de crecer con los gobiernos de Juanma Moreno frente al anterior Ejecutivo socialista, que «recortó a la sanidad andaluza 1.590 millones de euros». «Contamos con el presupuesto más alto de la historia de la sanidad pública andaluza: 14.246 millones, que suponen 4.400 millones más que en 2018, último año de gobierno socialista. Se trata de un 45% más, pasando del 6,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en sanidad en 2018 al 7,5% en 2024».

En 2018, según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por la Junta, Andalucía destinaba por habitante 1.155 euros; en 2023: 1.590 euros. «Esto significa 445 euros más por habitante y que Andalucía pase de ser la última en gasto por habitante a la quinta, dejando por debajo a Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Madrid», explican fuentes de la Consejería, que inciden además en que Andalucía «recorta» la diferencia con la media nacional, de 145 euros de diferencia en 2018 a 40 euros --un 72% menos--. En cuanto a personal, la comunidad autónoma cuenta con 25.000 profesionales de la salud más que en 2018, «después de que entre 2010 y 2018 el anterior gobierno socialista recortara a la sanidad andaluza 7.773 profesionales».

En materia de retribuciones, Salud defiende que los profesionales han visto sus salarios «aumentados en un 14%, a diferencia del 4% que perdieron en la última etapa socialista». El Gobierno de Andalucía ha afrontado, además, remarcan las citadas fuentes, más de 1.800 actuaciones entre reformas, ampliaciones y nuevos centros sanitarios y sociosanitarios, para lo que se ha invertido desde 2019 más de 2.000 millones. Asimismo, se han invertido 678 millones de euros en la renovación y adquisición de equipamiento tecnológico de última generación. Todo ello, tras encontrar en 2019 unas infraestructuras sanitarias deficitarias y obsoletas.

Con estas nuevas actuaciones, se han podido abrir más de 60 nuevas infraestructuras entre hospitales, centros de salud, consultorios y centros de atención temprana. Con los últimos gobiernos socialistas, Andalucía recortó a la sanidad pública andaluza 800 camas hospitalarias, según la Junta, que ha cifrado en más de 1.500 las camas de más con las que cuenta ahora el sistema --además de 450 camas UCI más--. Esto convierte Andalucía en la «segunda comunidad» en camas hospitalarias y «en la primera» en camas UCI. Sobre los conciertos, el gasto en 2024 disminuye respecto a 2023, pasando del 4,03% al 3,92% del total de presupuesto. En 2018, los conciertos suponían un 4,19%. Por lo tanto, «el de 2024 es el porcentaje más bajo en conciertos de los últimos quince años», ha apostillado la Consejería.

Según una nota del PSOE-A con declaraciones de Férriz en Onda Local Andalucía, la diputada socialista ha señalado que el Gobierno autonómico del PP-A tiene que dejar de «engañar y explicar si su modelo es que el que tiene dinero ha de pagar y el que no, esperar». Asimismo, ha advertido sobre la situación que se atravesará de nuevo este verano en la sanidad pública tras el «infierno sanitario vivido porque no se planifica».

Para la portavoz del grupo socialista, el modelo de Juanma Moreno «se extiende» a todos los servicios públicos y consiste en hacer «negocio con todo lo que es la base de la igualdad» de Andalucía, como la salud, la educación y la dependencia. «Lo que hacen en el PP es pitorrearse de todos los andaluces y andaluzas, engañando a la gente, que sufre las consecuencias de su política feroz y brutal, que acaba con la igualdad generando brechas muy graves», ha señalado. Ha agregado que, además, en el PP «no tienen empacho en aprobar cuantas más universidades privadas, mejor»: «Ya vamos por cuatro, algunas bananeras que no reúnen requisitos mínimos de calidad, mientras no se garantiza la financiación de las públicas». Ha apuntado que ello ocurre en toda la educación, ya que se «cierran clases» de Infantil y Primaria en la pública pero no en la concertada.