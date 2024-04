El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ve «tacticismo» en la carta publicada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha recordado la «campaña de acoso y derribo» a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, desde que llegó a la Real Casa de Correos.

«Pedro Sánchez tiene puño de acero y mandíbula de cristal, así que yo creo que tiene que hacer menos dramita y comparecer ante los medios para dar explicaciones de todo lo que está pasando», ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Sánchez publicó ayer una carta a la ciudadanía en la que anunciaba que necesitaba «parar y reflexionar» y que daría una rueda de prensa el lunes para trasladar sus conclusiones. «Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor», trasladó Sánchez en la red social X.

Pache ha tachado de «lamentable» la carta y ha negado que el presidente tenga «nada que pensar», porque «no da puntada sin hilo» porque «todo es tacticismo». Cree que «ha perdido hace mucho tiempo» su palabra y que «nadie le cree porque son cinco años de mentiras constantes».

Ha asegurado que Sánchez se toma estos días para «pensar cómo va a efectuar el ataque final a los jueces, a la oposición, a los medios de comunicación y a todo el mundo que se ponga en su camino en busca de permanecer en el poder a cualquier precio».

«Nunca ha habido una negación del adversario como está ocurriendo ahora (...) Hemos visto a otros grupos hacer piña alrededor de Pedro Sánchez para identificar a Pedro Sánchez con la democracia y, por tanto, a la ausencia de Pedro Sánchez con la ausencia de democracia», ha planteado el portavoz 'popular'.

En vez de «pensar tanto» cree que debe «dar explicaciones de qué ocurre con la corrupción que está a su alrededor», citando a continuación a su mujer, Begoña Gómez, a Marruecos, República Dominicana o «las maletas de Delcy».

"no es el momento de desaparecer montando un drama"

Considera que no es «el momento de desaparecer montando un drama» cuando debía «dar explicaciones» porque «España no puede estar a la deriva». «Pero yo les digo una cosa que es Pedro Sánchez no va a tener éxito. Tiene enfrente una oposición y tiene unas instituciones que son más importantes. España es más fuerte que él, la Constitución es más fuerte que él, así que pierda toda esperanza porque España va a resistir a todos los ataques», ha añadido.

Ha asegurado, además, que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha «ligado su futuro al de Pedro Sánchez» al haberse sumado a la «campaña de acoso y derribo» contra «la presidenta».

Pache ha descrito que Ayuso lleva cinco años «sufriendo un acoso personal y familiar». «A su difunto padre de hace más de 10 años, a su madre, a su hermano, a su familia de todo tipo, primos, vecinos del pueblo, y ahora también a su pareja. Y todos esos ataques pues los ha contrarrestado con trabajo, con transparencia», ha zanjado.