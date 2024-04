El candidato del PSC al 12M y exministro de Sanidad durante el inicio de la pandemia, Salvador Illa, ha asegurado que se ajustó «a la verdad» en su comparecencia en el Congreso este lunes ante la comisión de investigación sobre la contratación de emergencia durante la pandemia.

«Lo hice con la máxima minuciosidad que fui capaz. Entregué un documento y respondí a todas las preguntas que se me hicieron, ajustándome siempre, como siempre he hecho, a la verdad», ha afirmado en declaraciones a periodistas en el estand de Sant Jordi del PSC en la Rambla de Catalunya de Barcelona.

En este sentido, Illa ha señalado que hizo lo que sintió que tenía que hacer, en sus palabras, «que es dar explicaciones con serenidad, con respeto hacia todo el mundo y defendiendo una gestión en un momento muy complicado».

«A partir de ahí, cada uno tiene una actitud y una forma de hacer política y de entender la política», ha apuntado Illa, que ha defendido que él no ha hecho nunca campaña de la pandemia.

"no mentí"

Preguntado por las críticas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que le acusó de mentir, Illa ha replicado: «Yo no mentí en sede parlamentaria, expliqué lo que ya he venido explicando varias veces. Y a partir de ahí, que cada uno diga lo que quiera y juzgue».

Asimismo, ha asegurado que no cree que le pase factura el caso de cara a las próximas elecciones catalanas, y ha dicho: «He explicado como fueron las cosas y estoy contento de la gestión que hicimos».

«A mí no me han estafado, al Gobierno de España no le han estafado. Hay gente que lo intentó, pero nosotros tuvimos, en un momento muy complicado, diferentes controles que expliqué ayer», ha zanjado.

"unidad" en sant jordi

Illa ha señalado que la Diada de Sant Jordi es «un día de unidad, de unir a los catalanes por encima de ideologías y de maneras de pensar» piensen lo que piensen, vengan de donde vengan o hablen la lengua que hablen, ha dicho.

«Es una fiesta muy bonita de unidad, de unir a los catalanes por encima, insisto, de ideologías», ha añadido.

Preguntado por la política lingüística de su formación de cara a la próxima legislatura, Illa ha sostenido que el PSC está «a favor del catalán como centro de gravedad de la enseñanza en Catalunya».

Asimismo, ha señalado que el PSC se siente partícipe «de toda la política» realizada en defensa del catalán.

Illa ha atendido a los medios tras asistir a una misa de Sant Jordi en el Palau de la Generalitat y de pasear junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que firma su libro 'Crónica de la España que dialoga' durante esta jornada.

Protesta de parques y jardines

Una decena de personas del colectivo de trabajadores de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona se han concentrado delante del estand del PSC durante la intervención de Illa para protestar por la implantación de un turno de tarde para regar en la ciudad.

Las personas concentradas han gritado contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, contra Salvador Illa, y contra el PSC con consignas como 'El PSC fa polítiques de dretes' o 'El PSC retalla drets'.