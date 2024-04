Aragonès recela de las llamadas a la unidad de Puigdemont: "Quizá llegan un poco tarde"

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha manifestado este martes su recelo ante las llamadas a la unidad del candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont: «Quizá llegan un poco tarde».

«Me sorprende que vengan tres días antes de que empiece la campaña. Las necesitábamos durante los últimos tres años, no durante los últimos tres días», ha reprochado en declaraciones a los medios en el Palau de la Generalitat en el día de Sant Jordi.

Según Aragonès, echaron de menos esta llamada a la unidad cuando Junts decidió salir del Govern o cuando rechazaron apoyar el proyecto de Presupuestos de este año.

«Si antes actuaban de una manera y ahora cambian de opinión, nadie nos asegura que tras el 12 de mayo no vuelvan a hacerlo. No me fiaría mucho de estas llamadas de última hora a la unidad», ha espetado.

Encuestas

Sobre que las encuestas vaticinen que ERC quedará por debajo de PSC y Junts+, Aragonès ha reiterado que la encuesta decisoria será la del 12 de mayo y cree que hay un escenario «muy abierto».

«Mi candidatura representa la alternativa a los que han gobernado siempre. Seguiré defendiendo el trabajo hecho en estos años, con la convicción de que han valido la pena estos tres años de Govern republicano, que debe seguir con políticas para la mayoría y en defensa del país», ha subrayado.

Catalán

También ha aprovechado su intervención en la Diada de Sant Jordi para pedir la necesidad de «redoblar el compromiso» con el catalán con el objetivo de mantener su uso social en el día a día y en todos los ámbitos de convivencia y académicos.

«Es un día para reafirmar nuestro compromiso con nuestra lengua, que ha sufrido intentos de minorización. Es una lengua viva, con la que invitamos a formar parte de este pueblo. La queremos tanto que la queremos compartir con todas las personas que hacen de Catalunya su casa y nos visitan», ha recalcado.