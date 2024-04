La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, cree que el PSE-EE puede ser la primera y única opción para formar el Gobierno Vasco, si las negociaciones que mantengan «avanzan hacia un acuerdo». Además, ha afirmado que la formación jeltzale está dispuesta a reactivar la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, pero ha pedido a EH Bildu que aclare «con qué espíritu» va a participar, porque «muestra mucha menos sensibilidad hacia el autogobierno» de Euskadi «cuando está en Madrid».

En declaraciones a Europa Press, Atutxa ha manifestado que están «contentos» con los resultados de ayer, que han sido «buenos» para su partido, porque «vuelve a ser la primera fuerza» y la ciudadanía ha vuelto a depositar en los jeltzales su «confianza».

«Intentaremos formar Gobierno cuanto antes, un gobierno sólido, pero con la responsabilidad también de leer bien aquello que cada voto que nos ha confiado la ciudadanía ha querido expresar. Sabemos que muchos de ellos son votos críticos y exigentes», ha añadido.

La presidenta del BBB ha asegurado que van a estar «a la altura» y no van a «defraudar». También ha reconocido que EH Bildu «ha tenido unos buenos resultados», pero ha precisado que el PNV «es la primera fuerza de Euskadi y ha ganado las elecciones».

En cuanto a la posibilidad de formar Gobierno con los socialistas, que han aumentado en dos sus escaños en el Parlamento, hasta alcanzar 12, y por lo tanto, pueden aumentar sus reclamaciones, ha explicado que ambas formaciones «se conocen mucho».

«Los socialistas siempre juegan fuerte y siempre exigen más, tengan los resultados que tengan. Sus resultados son buenos, pero todavía no hemos ni confrontado los programas, que es algo que solemos hacer, como ellos bien saben, desde el primer momento, y después tendremos que ver también qué tipo de gobierno quiere configurar el candidato a Lehendakari, Imanol Pradales, que será quien nos dirá si lo quiere con el mismo número de carteras y el contenido de cada uno de los departamentos», ha añadido.

"momento de contenidos"

Itxaso Atutxa ha insistido en que ahora «es momento de contenidos» y luego se verá «todo lo demás, y para eso hace falta tiempo todavía». Tras apuntar que la ejecutiva del PNV, que se reúne esta tarde, determinará si hablan con más partidos políticos, además de con el PSE-EE, ha recordado que, «a nivel territorial, algunas otras veces cuando se han empezado los primeros contactos con el Partido Socialista, y viendo que aquello iba a avanzar hacia un acuerdo», han desistido «de tener relación para formar gobiernos, tanto forales como en ayuntamientos», con otras formaciones.

«No sé lo que decidirá hoy el EBB, pero en principio, nuestra primera opción es el PSE-EE, que es socio en el Gobierno vasco, en diputaciones y en los principales ayuntamientos. La primera llamada será para los socialistas», ha reiterado.

En este sentido, esperan comenzar enseguida los contactos con ellos, porque, «después sí que es bastante procelosa toda la tramitación, toda la elaboración de ese acuerdo». «Son conocidos porque los hacemos públicos siempre y son acuerdos muy trabajados sobre muchas materias, en los que generalmente solemos recoger también alguna discrepancia, que se deja por escrito», ha remarcado.

Atutxa ha dicho que ahora «hay tiempo hacer muchas cosas» y ha recordado todas las iniciativas que ha puesto sobre la mesa Imanol Pradales para avanzar en bienestar en Euskadi, de las que ha hablado «tan conscientemente y con tanto ímpetu durante la campaña».

«Creo que vamos avanzando positivamente, hemos conseguido sacar a la gente de la abstención y acercarse otra vez al PNV. Por lo tanto, este periodo también tiene que servir para eso. Y, luego, a ver qué hacen también otros partidos, porque cuatro años en política son mucho tiempo para resistir solo en la queja», ha manifestado. Por ello, ha dicho que «hay que demostrar que hay que hacer acción positiva y, sobre todo, lograr bienestar para el país».

Eta

Preguntada por si han podido influir en los resultados las palabras sobre ETA del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, en las que la calificó de «grupo armado» eludiendo denominarla como «terrorista», ha puntualizado, primero, que no cree que estas declaraciones fuera «un traspié», sino que «dijo lo que cree, y no puede decir otra cosa porque no la cree».

«Habíamos obviado que ese es un tema que está vivo dentro de EH Bildu, que sé que es plural, que sé que no todas las sensibilidades de EH Bildu son iguales, que hay gente en EH Bildu que ha sido muy tajante en contra del terrorismo durante toda su trayectoria política y personal, pero no solo no son mayoría, sino que no marcan en absoluto la línea ni ideológica ni política de EH Bildu, que sigue estando en manos de Sortu de una forma abrumadora, además, desde el último año y medio o dos años», ha subrayado.

En su opinión, Otxandiano «era muy consciente de lo que decía». «Es un hombre listo, inteligente y quizá se trastabilló al decirlo, pero desde luego dijo lo que piensa», ha indicado.

Ponencia de autogobierno

También se ha referido a la petición del candidato de EH Bildu de que se ponga en marcha la ponencia de autogobierno en el Parlamento vasco en en el primer trimestre de la legislatura, para afirmar que no va a ver ningún problema para reactivarla.

«Incluso siempre hemos abogado por aprovechar también todo el trabajo que se ha hecho en legislaturas anteriores, que es ingente, conocido y público. Del último trabajo que terminó también en un acuerdo de bases, se pasó a un trabajo de expertos en el que cada uno de los partidos políticos asignábamos a un representante experto para articular los acuerdos políticos previos», ha recordado.

La dirigente jeltzale ha apuntado que, «cuando parecía que había incluso un primer acuerdo sobre un texto articulado que es verdad que podía dejar algún partido fuera, fue EH Bildu quien se salió de ese acuerdo, se salió incluso de los que había aceptado en el acuerdo de bases y formuló una opción propia, sin contar absolutamente con nadie».

«Por lo tanto, lo que necesitamos saber es con qué espíritu van a ir a esa ponencia. No vale decir solo que es el Parlamento con más nacionalistas que ha tenido hasta el momento Euskadi», ha mantenido.

Itxaso Atutxa cree que la formación soberanista «muestra mucha menos sensibilidad en defensa del autogobierno cuando están en Madrid». De esta forma, le ha reprochado que, «cuando una y otra vez, hay leyes que se aprueban en el Congreso que van directamente contra el autogobierno vasco, ellos las aprueban».

«Por lo tanto, a ver si en todas partes defendemos todos el autogobierno vasco y hacemos que el Estatuto, que sigue sin renovarse, primero se cumpla y segundo se revise», ha reclamado.

Para Atutxa, si se reactiva la ponencia de autogobierno, debe partir del «acuerdo político bastante amplio» que se alcanzó porque «sería una barbaridad empezar de cero». No obstante, ha recordado que entonces estaba en la Cámara Elkarrekin Podemos y ahora ha entrado Sumar, aunque solo con un parlamentario.

Por ello, considera que «se estaría hablando de EH Bildu y el PNV, y espera que también el PSE-EE, »con responsabilidad y en la línea de lo que firma con el PNV en Madrid el propio presidente de Gobierno (Pedro Sánchez), que es secretario general del PSOE", trabaje en ese sentido en la ponencia de la Cámara de Euskadi.